Video: registraron un tornado de fuego en una plantación de caña de azúcar en Brasil

Un impresionante remolino de fuego se formó en una plantación de caña de azúcar en el estado de São Paulo, Brasil, durante un incendio registrado el pasado 11 de septiembre en la zona rural de Florida Paulista.
El remolino se formó en el estado de São Paulo. Aunque no se reportaron víctimas, la devastación alcanzó sembradíos y matorrales cercanos.
Un impresionante remolino de fuego se formó en una plantación de caña de azúcar en el estado de São Paulo, Brasil, durante un incendio registrado el pasado 11 de septiembre en la zona rural de Florida Paulista.
El fenómeno, conocido como “firenado” o tornado de fuego, fue captado por elementos de la Defensa Civil local y difundido en redes sociales.
Las imágenes muestran cómo las llamas giran violentamente en espiral, impulsadas por el aire caliente y la baja humedad.
El incendio se propagó rápidamente por las condiciones extremas de temperatura y viento. Aunque no se reportaron víctimas, la devastación alcanzó sembradíos y matorrales cercanos.
Autoridades brasileñas confirmaron que el fuego fue controlado ese mismo día, pero advirtieron sobre los riesgos de las quemas agrícolas sin supervisión, especialmente en temporadas de sequía.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.