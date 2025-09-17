Brasil

Le diagnosticaron cáncer de piel a Jair Bolsonaro

El ex presidente brasileño, de 70 años, recibió el diagnóstico de carcinoma de células escamosas en dos lesiones extirpadas en Brasilia. Fue dado de alta tras ingresar por vómitos y baja presión, y continuará con controles periódicos. El parte llega a una semana de su condena a 27 años y 3 meses por intento de golpe.