Condena a Jair Bolsonaro

El veredicto que encoleriza a la ultraderecha brasileña

La Justicia de Brasil condenó al ex presidente por tentativa de golpe de Estado, una sentencia inédita en el sistema judicial brasileño. Es el tercer ex mandatario de dicho país condenado, pero en este caso se trata de un juicio histórico, que abre una nueva serie de decisiones que se tomarán sobre la ejecución de su pena.