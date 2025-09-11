#HOY:

La Corte Suprema condenó a Jair Bolsonaro a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado

El Supremo Tribunal Federal lo halló culpable de liderar un plan para desconocer la derrota de 2022 frente a Lula. La votación terminó 4 a 1 y abre un escenario político de gran impacto en la región.

La condena a 27 años de cárcel sacudió a Brasil y marcó un hito en la defensa de la democracia.
 23:06
Por: 

El Supremo Tribunal Federal de Brasil emitió este jueves una decisión sin precedentes. El expresidente Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años y tres meses de prisión por haber encabezado un plan golpista destinado a impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de 2022.

El tribunal resolvió por mayoría de 4 votos contra 1 que el exmandatario, de 70 años, lideró una organización destinada a socavar el orden democrático. La sentencia, considerada ejemplar, se enmarca en una causa que lo acusaba de intentar abolir el Estado de derecho.

Los jueces Carmen Lucia y Cristiano Zanin se sumaron a Alexandre de Moraes y Flavio Dino, sellando la mayoría. “La ley debe aplicarse igualmente a todos”, subrayó Lucia al leer su voto, en una jornada que definió el destino judicial y político del líder de la ultraderecha brasileña.

(250911) -- BRASILIA, 11 septiembre, 2025 (Xinhua) -- El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil lleva a cabo la fase de veredicto y sentencia del juicio contra el expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, y otros siete ex altos funcionarios y militares acusados de tentativa de golpe de Estado, en Brasilia, Brasil, el 11 de septiembre de 2025. Con el voto de la jueza Carmen Lúcia, la Primera Sala del STF de Brasil, compuesta por cinco magistrados, alcanzó el jueves una mayoría de tres votos a favor contra uno en contra para condenar a Bolsonaro en el juicio por tentativa de golpe de Estado. Si ninguno de los cuatro magistrados que ya han votado cambia su decisión antes del veredicto final este viernes, Bolsonaro se convertirá en el primer expresidente en la historia de Brasil en ser condenado por ese delito. (Xinhua/Lucio Tavora) (lt) (rtg) (ra) (ce)El Supremo Tribunal Federal lo encontró a Bolsonaro culpable. Foto:.Xinhua

El alcance de las acusaciones

Según el fallo, Bolsonaro no actuó solo. La Fiscalía probó que altos funcionarios, miembros de las Fuerzas Armadas y de los servicios de inteligencia formaron parte de la trama. El objetivo era claro: perpetuarse en el poder pese a la derrota electoral frente a Lula.

Los magistrados destacaron que se trató de un proyecto progresivo y sistemático. “Los hechos descritos en la acusación no han sido negados en su esencia”, señaló Lucia. Y añadió: “No hay inmunidad contra el virus del autoritarismo, que contamina la libertad y los derechos humanos”.

La defensa intentó sin éxito obtener al menos dos votos a favor de la absolución para habilitar una apelación ante el pleno de 11 jueces. Sin esa posibilidad, la condena se vuelve casi definitiva, aunque el Congreso podría intentar promover una amnistía.

Brazil's Federal Supreme Court (STF) minister Cristiano Zanin attends a session during the final phase of the trial of Brazil's former President Jair Bolsonaro, on charges of plotting a coup to overturn the 2022 election, in Brasilia, Brazil, September 11, 2025. REUTERS/Adriano MachadoLa votación terminó 4 a 1: Bolsonaro fue hallado responsable de planear un golpe contra Lula.. REUTERS/Adriano Machado

Reacciones y consecuencias políticas

El expresidente no asistió a las audiencias, alegando problemas de salud. Permaneció en arresto domiciliario y fue fotografiado en su casa de Brasilia, mientras seguidores montaban una vigilia a las puertas de su residencia.

La decisión judicial generó una fuerte polarización. Parte de la sociedad brasileña celebró el fallo como un acto de defensa de la democracia. Otros lo calificaron como una persecución política contra el excapitán del Ejército.

El juez relator Alexandre de Moraes advirtió que los crímenes juzgados no admiten amnistía. “Brasil casi volvió a una dictadura”, sostuvo. En tanto, Flavio Dino alertó sobre el peligro de permitir que un proyecto autoritario quede impune.

Impacto internacional y en la derecha

La condena repercutió fuera de Brasil. El presidente estadounidense Donald Trump calificó el fallo de “muy sorprendente” y lo comparó con sus propios procesos judiciales. “Lo conocí como presidente, era un buen hombre”, dijo.

Desde Washington, el senador Marco Rubio acusó al Supremo Tribunal Federal de persecución política y advirtió que Estados Unidos “responderá a esta caza de brujas”. La reacción reflejó el lazo político e ideológico entre Bolsonaro y sectores conservadores internacionales.

De cara a 2026, la condena modifica el tablero electoral brasileño. Lula, de 79 años, se perfila para buscar la reelección. Mientras tanto, la derecha deberá definir un nuevo liderazgo. Pese a estar inhabilitado, Bolsonaro reiteró su intención de competir en futuras elecciones, aunque el fallo podría sellar su retiro definitivo.

