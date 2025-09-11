La Corte Suprema condenó a Jair Bolsonaro a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado

El Supremo Tribunal Federal de Brasil emitió este jueves una decisión sin precedentes. El expresidente Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años y tres meses de prisión por haber encabezado un plan golpista destinado a impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de 2022.
El tribunal resolvió por mayoría de 4 votos contra 1 que el exmandatario, de 70 años, lideró una organización destinada a socavar el orden democrático. La sentencia, considerada ejemplar, se enmarca en una causa que lo acusaba de intentar abolir el Estado de derecho.
Los jueces Carmen Lucia y Cristiano Zanin se sumaron a Alexandre de Moraes y Flavio Dino, sellando la mayoría. “La ley debe aplicarse igualmente a todos”, subrayó Lucia al leer su voto, en una jornada que definió el destino judicial y político del líder de la ultraderecha brasileña.
El Supremo Tribunal Federal lo encontró a Bolsonaro culpable. Foto:.Xinhua
El alcance de las acusaciones
Según el fallo, Bolsonaro no actuó solo. La Fiscalía probó que altos funcionarios, miembros de las Fuerzas Armadas y de los servicios de inteligencia formaron parte de la trama. El objetivo era claro: perpetuarse en el poder pese a la derrota electoral frente a Lula.
Los magistrados destacaron que se trató de un proyecto progresivo y sistemático. “Los hechos descritos en la acusación no han sido negados en su esencia”, señaló Lucia. Y añadió: “No hay inmunidad contra el virus del autoritarismo, que contamina la libertad y los derechos humanos”.
La defensa intentó sin éxito obtener al menos dos votos a favor de la absolución para habilitar una apelación ante el pleno de 11 jueces. Sin esa posibilidad, la condena se vuelve casi definitiva, aunque el Congreso podría intentar promover una amnistía.
La votación terminó 4 a 1: Bolsonaro fue hallado responsable de planear un golpe contra Lula.. REUTERS/Adriano Machado
Reacciones y consecuencias políticas
El expresidente no asistió a las audiencias, alegando problemas de salud. Permaneció en arresto domiciliario y fue fotografiado en su casa de Brasilia, mientras seguidores montaban una vigilia a las puertas de su residencia.
La decisión judicial generó una fuerte polarización. Parte de la sociedad brasileña celebró el fallo como un acto de defensa de la democracia. Otros lo calificaron como una persecución política contra el excapitán del Ejército.
El juez relator Alexandre de Moraes advirtió que los crímenes juzgados no admiten amnistía. “Brasil casi volvió a una dictadura”, sostuvo. En tanto, Flavio Dino alertó sobre el peligro de permitir que un proyecto autoritario quede impune.
Impacto internacional y en la derecha
La condena repercutió fuera de Brasil. El presidente estadounidense Donald Trump calificó el fallo de “muy sorprendente” y lo comparó con sus propios procesos judiciales. “Lo conocí como presidente, era un buen hombre”, dijo.
Desde Washington, el senador Marco Rubio acusó al Supremo Tribunal Federal de persecución política y advirtió que Estados Unidos “responderá a esta caza de brujas”. La reacción reflejó el lazo político e ideológico entre Bolsonaro y sectores conservadores internacionales.
De cara a 2026, la condena modifica el tablero electoral brasileño. Lula, de 79 años, se perfila para buscar la reelección. Mientras tanto, la derecha deberá definir un nuevo liderazgo. Pese a estar inhabilitado, Bolsonaro reiteró su intención de competir en futuras elecciones, aunque el fallo podría sellar su retiro definitivo.
