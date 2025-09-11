Justicia en Brasil

La Corte Suprema condenó a Jair Bolsonaro a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado

El Supremo Tribunal Federal lo halló culpable de liderar un plan para desconocer la derrota de 2022 frente a Lula. La votación terminó 4 a 1 y abre un escenario político de gran impacto en la región.