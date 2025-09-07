En defensa del exmandatario

Miles de brasileños marcharon para exigir amnistía para Jair Bolsonaro

En varias ciudades de Brasil, simpatizantes del expresidente se manifestaron reclamando su absolución en las causas judiciales que enfrenta. Las protestas reflejan la persistente división política en el país y el impacto que aún tiene la figura de Bolsonaro en la escena pública.