Lula desafió a Trump y acusó a los Bolsonaro de “traicionar a Brasil”
En un mensaje por el 7 de septiembre, el presidente brasileño rechazó las sanciones de EE.UU., defendió la soberanía nacional y apuntó sin nombrarlo contra Eduardo Bolsonaro por su presión en Washington.
Lula habló en cadena nacional por el Día de la Independencia. Foto: Reuters
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva usó la cadena nacional de radio y televisión, en vísperas del Día de la Independencia, para enviar un mensaje con fuerte tono político. Aseguró que Brasil “no volverá a ser colonia de nadie” y acusó a dirigentes locales de actuar como “traidores a la Nación”.
El discurso estuvo marcado por la tensión con Estados Unidos, tras la decisión de Donald Trump de elevar al 50% los aranceles para productos brasileños. Lula calificó de inadmisible que se pretendiera condicionar la política interna a cambio de beneficios comerciales.
Trump defendió la soberanía frente a las sanciones de EE.UU. Foto: Reuters
Mensaje a los Bolsonaro
Aunque no lo nombró directamente, Lula aludió al diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, quien reside en EE.UU. y habría presionado a la Casa Blanca para sancionar a magistrados del Supremo Tribunal Federal. “Fueron elegidos para servir al pueblo brasileño, pero solo defienden intereses personales”, disparó.
Lula acusó a los Bolsonaro de “traidores a la patria”. Foto: Reuters
Soberanía y democracia
Lula insistió en que la soberanía se refleja en la vida cotidiana: desde la defensa de los derechos laborales hasta la creación de oportunidades para jóvenes y emprendedores. Recordó que su gestión abrió más de 400 mercados para exportaciones y ratificó que “el presidente no puede interferir en las decisiones de la Justicia”, en respuesta a las presiones externas sobre el juicio a Bolsonaro.
El líder del PT cerró su mensaje apelando al sentimiento patriótico: “Brasil tiene un solo dueño: el pueblo brasileño. La historia no perdonará a quienes intenten socavarla”.
