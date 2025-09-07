#HOY:

Lula desafió a Trump y acusó a los Bolsonaro de “traicionar a Brasil”

En un mensaje por el 7 de septiembre, el presidente brasileño rechazó las sanciones de EE.UU., defendió la soberanía nacional y apuntó sin nombrarlo contra Eduardo Bolsonaro por su presión en Washington.

Lula habló en cadena nacional por el Día de la Independencia. Foto: Reuters
 13:11
Por: 

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva usó la cadena nacional de radio y televisión, en vísperas del Día de la Independencia, para enviar un mensaje con fuerte tono político. Aseguró que Brasil “no volverá a ser colonia de nadie” y acusó a dirigentes locales de actuar como “traidores a la Nación”.

El discurso estuvo marcado por la tensión con Estados Unidos, tras la decisión de Donald Trump de elevar al 50% los aranceles para productos brasileños. Lula calificó de inadmisible que se pretendiera condicionar la política interna a cambio de beneficios comerciales.

U.S. President Donald Trump departs for Trump National Golf Club from the White House in Washington, D.C., U.S., September 6, 2025. REUTERS/Ken CedenoTrump defendió la soberanía frente a las sanciones de EE.UU. Foto: Reuters

Mensaje a los Bolsonaro

Aunque no lo nombró directamente, Lula aludió al diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, quien reside en EE.UU. y habría presionado a la Casa Blanca para sancionar a magistrados del Supremo Tribunal Federal. “Fueron elegidos para servir al pueblo brasileño, pero solo defienden intereses personales”, disparó.

FILE PHOTO: Brazil's former President Jair Bolsonaro covers his eyes at his home while under house arrest, ordered by Supreme Court Justice Alexandre de Moraes, as he awaits trial over an alleged plot to overturn the 2022 election, in Brasília, Brazil, August 14, 2025. REUTERS/Adriano Machado/File PhotoLula acusó a los Bolsonaro de “traidores a la patria”. Foto: Reuters

Soberanía y democracia

Lula insistió en que la soberanía se refleja en la vida cotidiana: desde la defensa de los derechos laborales hasta la creación de oportunidades para jóvenes y emprendedores. Recordó que su gestión abrió más de 400 mercados para exportaciones y ratificó que “el presidente no puede interferir en las decisiones de la Justicia”, en respuesta a las presiones externas sobre el juicio a Bolsonaro.

El líder del PT cerró su mensaje apelando al sentimiento patriótico: “Brasil tiene un solo dueño: el pueblo brasileño. La historia no perdonará a quienes intenten socavarla”.

