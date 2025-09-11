#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Por intento de golpe

Brasil: la Corte Suprema alcanzó la mayoría para condenar a Jair Bolsonaro

La jueza Carmen Lucia votó a favor de condenar al expresidente, sumando la mayoría necesaria en el tribunal. Bolsonaro enfrenta hasta 40 años de cárcel por liderar un plan para desconocer las elecciones de 2022.

Jair Bolsonaro siguió la sesión desde su casa en Brasilia, rodeado de allegados. Foto: Reuters
 19:32
 / 
Por: 

La Corte Suprema de Brasil alcanzó este jueves la mayoría necesaria para condenar a Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado y asociación criminal. La jueza Carmen Lucia fue el voto decisivo, sumándose a Alexandre de Moraes y Flávio Dino para inclinar la balanza en el histórico juicio.

“La ley debe ser igual para todos”

“La ley debe ser aplicada igualmente para todos”, dijo Carmen Lucia en su voto, en el que subrayó que los hechos “no fueron negados en su esencia” y advirtió que “no hay inmunidad contra el virus del autoritarismo”. Con esta definición, el expresidente podría recibir una pena de más de 40 años.

Brazil's Supreme Court Judge Alexandre de Moraes, Judge Carmen Lucia, Brazil's Supreme Court Justice Luiz Fux, Judge Flavio Dino and Brazil's Federal Supreme Court (STF) minister Cristiano Zanin attend a session during the final phase of the trial of Brazil's former President Jair Bolsonaro, on charges of plotting a coup to overturn the 2022 election, in Brasilia, Brazil, September 11, 2025. REUTERS/Adriano MachadoLos jueces de la Corte formaron mayoría para una condena histórica. Foto: Reuters

El magistrado relator Alexandre de Moraes sostuvo que Bolsonaro y su entorno elaboraron un plan “progresivo y sistemático” para atacar las instituciones democráticas. Dino, en la misma línea, alertó que estos delitos no son pasibles de amnistía, cerrando la puerta a un eventual perdón legislativo.

Bolsonaro, en arresto domiciliario

El exmandatario, de 70 años, sigue en su residencia en Brasilia bajo arresto domiciliario desde agosto. No estuvo presente en las audiencias y se limitó a pedir su absolución por motivos de salud. Afuera de su casa, sus seguidores montaron una vigilia mientras se leía el veredicto.

El juez Luiz Fux fue el único que votó en favor de la absolución, argumentando que el proceso era “más político que jurídico” y que el tribunal no era competente para juzgar a un expresidente. El último voto, del juez Cristiano Zanin, se conocerá en las próximas horas, pero ya no altera el resultado.

Supporters of former Brazilian President Jair Bolsonaro attend a demonstration on the Brazilian Independence Day, amid the final phase of Bolsonaro's trial, in which he is accused of plotting a coup after his electoral defeat, at Paulista Avenue in Sao Paulo, Brazil September 7, 2025. REUTERS/Amanda PerobelliSeguidores de Bolsonaro montaron vigilias frente a su domicilio. Foto: Reuters

Un país dividido

La sociedad brasileña reaccionó de inmediato. Para algunos, el fallo representa una defensa de la democracia; para otros, un ejemplo de persecución política. “Brasil casi volvió a una dictadura”, dijo De Moraes. En las calles, simpatizantes del bolsonarismo reclamaban una amnistía y acusaban al Supremo de parcialidad.

El desenlace del caso podría reconfigurar el mapa político de cara a las elecciones presidenciales de 2026. Lula da Silva, de 79 años, evalúa buscar la reelección, mientras que la derecha deberá redefinir su liderazgo sin Bolsonaro en carrera.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Brasil
Jair Bolsonaro
Lula da Silva

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro