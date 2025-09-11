Hallaron muerto en Río de Janeiro al turista argentino secuestrado en Copacabana
Alejandro Ainsworth, de 54 años, fue encontrado sin vida en Brasil tras haber desaparecido el domingo. Su familia había denunciado movimientos extraños en sus cuentas y temía un secuestro. El cuerpo fue reconocido en una morgue.
Alejandro Ainsworth fue visto por última vez el domingo en Copacabana.
Alejandro Ainsworth, turista argentino de 54 años, fue hallado muerto este jueves en Río de Janeiro. Su familia confirmó el desenlace después de días de búsqueda. La noticia causó conmoción en Argentina y Brasil, donde la policía investiga el caso como un secuestro extorsivo seguido de muerte.
Movimientos bancarios sospechosos
El domingo por la noche fue la última vez que se lo vio salir de su hospedaje en Copacabana. Horas más tarde, sus cuentas bancarias registraron transferencias, cambios de contraseña y hasta la solicitud de préstamos por $4 millones. También se detectó que su celular subió una imagen a Google Fotos.
La foto mostraba una camioneta en un descampado, lo que hizo temer lo peor. Sus hijos, Alan y Nicolás, viajaron de urgencia a Río para impulsar la búsqueda junto al consulado argentino. La Policía Turística y las autoridades locales revisaron hospitales y morgues hasta dar con el cuerpo.
La policía investiga el caso como secuestro extorsivo seguido de muerte.
El momento del hallazgo
La familia confirmó que tuvieron que reconocer el cuerpo en una morgue de Río. Según los investigadores, el teléfono de Ainsworth estuvo activo hasta el martes por la noche y se intentaron hacer nuevas operaciones financieras. Una de ellas fue frenada por los hijos al detectar el fraude.
Las primeras pericias apuntan a un secuestro exprés con uso de reconocimiento facial para validar transferencias. El monto sustraído fue de unos US$3500 y dos préstamos en pesos. Los fiscales brasileños investigan si hay una banda organizada que capta turistas en la zona de Copacabana.
Sus cuentas bancarias registraron movimientos sospechosos durante 48 horas.
Perfil de la víctima
Ainsworth era licenciado en Administración de Empresas con orientación en Salud por el Instituto Universitario de la Fundación ISALUD. Sus allegados lo describieron como un hombre muy querido y trabajador. Viajó solo a Río y tenía previsto volver esta semana.
La investigación continúa y la familia exige justicia. “Queremos que se detenga a los responsables y que nadie más pase por lo que pasamos nosotros”, dijo uno de los hijos al salir de la morgue. El caso reaviva el debate sobre la seguridad de los turistas en Brasil.
