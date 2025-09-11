Estados Unidos

A 24 años del 11-S, el emotivo homenaje a los héroes que siguen muriendo por el atentado a las Torres Gemelas

Este jueves 11 de septiembre, el país norteamericano se detendrá una vez más para conmemorar uno de las tragedias que cambiaron el mundo. Más allá de los actos oficiales en las zonas cero, el epicentro del dolor y la memoria se vivió esta semana con una conmovedora ceremonia en la sede del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), donde se sumaron casi 40 nuevos nombres a la lista de bomberos caídos por enfermedades relacionadas con los ataques de 2001.