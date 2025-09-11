#HOY:

Irán aceptó que el Organismo Internacional controle su desarrollo en Energía Atómica

El acuerdo también contempla la elaboración de informes sobre todas las instalaciones atacadas por Israel y Estados Unidos en junio.

Programa nuclear de Irán. Crédito: Getty Images
 12:05
 / 

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, anunció este miércoles que se logró alcanzar un acuerdo con Irán para reanudar la cooperación en las inspecciones de las instalaciones nucleares de ese país.

La supervisión “indispensable” por parte del organismo de la ONU se suspendió en junio, cuando ataques aéreos respaldados por Israel y Estados Unidos tuvieron como objetivo instalaciones nucleares en Irán, según explicó Grossi.

(250910) -- VIENA, 10 septiembre, 2025 (Xinhua) -- Imagen del 10 de septiembre de 2025 de una vista de la reunión de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), en Viena, Austria. China se opone de forma explícita a la decisión de Francia, Reino Unido y Alemania (E3) de utilizar el mecanismo de restablecimiento automático (snapback) para reactivar las sanciones contra Irán y pide realizar más esfuerzos diplomáticos en la cuestión nuclear iraní, dijo el miércoles Li Song, representante permanente de China ante el OIEA. (Xinhua/Misión Permanente de China ante la ONU y otras Organizaciones Internacionales en Viena) (jg) (da) (ce)Reunión de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), en Viena, Austria. Crédito: Xinhua

En ese momento, Teherán confirmó que el sitio de enriquecimiento de Natanz se había visto “afectado”, aunque sin alterar los niveles de radiación existentes, indicó el responsable del OIEA.

Grossi explicó que ahora se acordaron “modalidades prácticas” que permitirán la reanudación de las actividades de inspección en Irán: “Este es un paso importante en la dirección correcta”, aseguró, y expresó su agradecimiento a Egipto por haber mediado el acuerdo.

Esta novedad se produce tras el anuncio, el 28 de agosto, por parte de Francia, Alemania y el Reino Unido, de su intención de volver a imponer sanciones a Irán en un plazo de 30 días, en virtud del denominado mecanismo de "restablecimiento" incluido en el acuerdo nuclear iraní firmado en julio de 2015 por los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, además de Alemania, la Unión Europea y el propio Irán.

El nuevo acuerdo se logró a pesar de la decisión tomada por legisladores iraníes el 25 de junio de suspender la cooperación con el organismo de la ONU, medida que fue aprobada por el presidente del país una semana después.

IAEA Director General Rafael Grossi holds a press conference after the first day of the agency's quarterly Board of Governors meeting at the IAEA headquarters in Vienna, Austria, June 9, 2025. REUTERS/Lisa LeutnerDirector general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi. Crédito: REUTERS/Lisa Leutner

A principios de esta semana, se insistió en que el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) seguía en vigor como "el único tratado jurídicamente vinculante que rige los derechos y obligaciones del OIEA e Irán con respecto a la aplicación de salvaguardias en Irán".

El acuerdo también contempla la elaboración de informes sobre todas las instalaciones atacadas por Israel y Estados Unidos en junio, “incluido el material nuclear presente” en ellas, dijo Grossi.

