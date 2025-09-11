#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Imágenes virales

Video: explotó un camión con gas en la Ciudad de México: hay tres muertos y 70 heridos

El vehículo estalló tras volcar en un puente de Iztapalapa, un populoso distrito de la capital, dijo la alcaldesa Clara Brugada.

Bomberos trabajan en el sitio donde se registró la volcadura y explosión del camión. Xinhua.
 4:55
Por: 

La explosión de un camión que transportaba miles de litros de gas en Ciudad de México dejó el miércoles (10.09.2025) al menos tres muertos y 70 heridos, varios de ellos de gravedad, informaron las autoridades.

El vehículo estalló tras volcar en un puente de Iztapalapa, un populoso distrito de la capital, lo que provocó quemaduras de segundo y tercer grado a 19 personas, dijo la alcaldesa, Clara Brugada, en el lugar del siniestro.

"Lamentablemente informamos que tres personas ya fallecieron", señaló a la prensa Brugada, quien confirmó que 67 lesionados reciben atención en hospitales de la ciudad y que entre ellos hay varios niños.

(250910) -- CIUDAD DE MEXICO, 10 septiembre, 2025 (Xinhua) -- Bomberos trabajan en el sitio donde se registró la volcadura y explosión de una pipa de gas LP (licuado de petróleo), en la Ciudad de México, capital de México, el 10 de septiembre de 2025. Al menos 57 personas lesionadas, 19 de ellas en estado de gravedad, es el saldo preliminar de un incendio derivado de la volcadura y explosión de una pipa de gas LP en el oriente de la Ciudad de México el miércoles, informaron autoridades locales. (Xinhua/Karen Alpide) (vf) (ce)Foto: Xinhua.

Imágenes divulgadas por la televisión y redes sociales muestran el momento del potente estallido, que produjo enormes llamaradas visibles desde gran distancia.

Operativo de emergencia en acción

En esas imágenes se observa a una mujer con un bebé alzado y aparentes lesiones en los brazos y el rostro. También se ve a dos hombres con gran parte de las ropas quemadas a la altura del torso y afectaciones en la piel.

Algunos de los heridos fueron evacuados en helicópteros, como parte del operativo de emergencia que involucró a paramédicos y militares de la Guardia Nacional y la Marina, de acuerdo con la alcaldía.

(250910) -- CIUDAD DE MEXICO, 10 septiembre, 2025 (Xinhua) -- Bomberos trabajan en el sitio donde se registró la volcadura y explosión de una pipa de gas LP (licuado de petróleo), en la Ciudad de México, capital de México, el 10 de septiembre de 2025. Al menos 57 personas lesionadas, 19 de ellas en estado de gravedad, es el saldo preliminar de un incendio derivado de la volcadura y explosión de una pipa de gas LP en el oriente de la Ciudad de México el miércoles, informaron autoridades locales. (Xinhua/Karen Alpide) (vf) (ce)Foto: Xinhua.

Otro video muestra a decenas de personas que estaban cerca de la zona, quienes huyen aterradas, mientras las llamaradas se expandían a lo lejos.

Fiscalía busca esclarecer el origen del estallido

"Sabemos por imágenes de cámaras de videovigilancia que hubo personas que abandonaron el vehículo con fuego en su cuerpo", declaró a la prensa Pablo Vázquez, secretario de seguridad capitalino.

Unos 28 vehículos también resultaron afectados por el estallido, cuyas causas están siendo investigadas por la fiscalía.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
México
Videos
Es viral

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro