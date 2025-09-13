Bolsonaro apelará su condena por intento de golpe ante cortes internacionales
El expresidente brasileño recurrirá la decisión judicial que lo responsabiliza por los hechos ocurridos en enero de 2023, sosteniendo que no participó de ningún plan para desestabilizar el orden democrático y que el fallo es excesivo.
El exmandatario brasileño fue condenado a 27 años por intento golpista. Crédito: REUTERS.
La defensa sostiene que Bolsonaro no participó de ningún plan golpista ni tuvo vínculo con la invasión y daños a los poderes del Estado ocurridos el 8 de enero de 2023 en Brasilia. “Después de analizar el fallo, utilizaremos todos los recursos posibles, incluso a nivel internacional”, señalaron los abogados Celso Vilardi y Paulo Amador de Cunha Bueno en un comunicado divulgado por medios locales.
Argumentos
A pesar de recibir con “respeto” la sentencia, los abogados expresaron su “profunda discrepancia e indignación” por la decisión de cuatro votos contra uno. Insisten en que Bolsonaro jamás atentó contra el Estado democrático ni participó de los actos del 8 de enero.
La defensa cuestionó además la competencia de la Primera Sala del STF, argumentando que el juicio debería haberse realizado en primera instancia o por el pleno del tribunal. Según los abogados, la falta de tiempo suficiente para analizar las pruebas impidió el pleno ejercicio del derecho de defensa.
El STF, por su parte, resolvió por mayoría de 4 a 1 que Bolsonaro lideró una organización destinada a socavar el orden democrático, involucrando a altos funcionarios, miembros de las Fuerzas Armadas y de los servicios de inteligencia. La sentencia busca establecer un precedente sobre la aplicación de la ley a todos los ciudadanos, subrayó la jueza Carmen Lucia al emitir su voto.
Complejo penitenciario de Papuda, posible sitio de encarcelamiento de Bolsonaro. Crédito: REUTERS.
Condenas a otros funcionarios
La investigación también alcanzó a siete exfuncionarios, quienes recibieron penas de prisión que van de los dos a los 26 años por su participación en el plan golpista. Entre ellos destacan:
Walter Braga Netto, exjefe de gabinete y exministro de Defensa, 26 años.
Almir Garnier, exjefe de la Marina, 24 años.
Paulo Sérgio Nogueira, exministro de Defensa, 19 años.
Anderson Torres, exministro de Justicia, 24 años.
Alexandre Ramagem, exjefe de los servicios de Inteligencia, 16 años.
Augusto Heleno, exministro del Gabinete de Seguridad Institucional, 21 años.
Mauro Cid, coronel y exsecretario privado de Bolsonaro, 2 años en régimen abierto.
Veredicto y sentencia del juicio contra Bolsonaro y otros siete ex altos funcionarios. Crédito: Xinhua.
Estas condenas consolidan la decisión del STF de responsabilizar a todos los implicados en el intento de desestabilizar la democracia brasileña, dejando en claro que la justicia perseguirá los actos destinados a socavar el orden constitucional.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.