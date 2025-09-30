En la noche del martes

Terremoto 6,9 en Filipinas provoca alerta de tsunami e interrumpe servicios

Un terremoto de magnitud 6,9 registrado frente a la costa de la provincia de Cebu obligó a emitir una alerta local de tsunami en zonas costeras. Afectaciones preliminares incluyen cortes de energía y daños parciales en infraestructuras.