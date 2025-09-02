#HOY:

La cifra de muertos por el sismo en Afganistán sube a más de 1.100

El terremoto de magnitud 6,0 ​​que sacudió el este de ese país ya deja un saldo de 1.124 muertos y 3.251 heridos.

Parte de los destrozos en Jalalabad. Crédito: REUTERS/Sayed Hassib
 10:43

El número de muertos por el potente terremoto que sacudió el este de Afganistán ascendió a 1.124, mientras que otras 3.251 personas resultaron heridas.

Son más de 800 la personas fallecidas por el terremoto en Afganistán

La información se conoció mediante la publicación del comunicado oficial de la Sociedad de la Media Luna Roja Afgana este martes 2 de septiembre de 2025

An Afghan girl walks on the rubble of a house after a deadly magnitude-6 earthquake that struck Afghanistan around midnight, in Dara Noor, in Jalalabad, Afghanistan, September 1, 2025. REUTERS/Sayed HassibParte de los destrozos en Jalalabad. Crédito: REUTERS/Sayed Hassib

El portavoz del Gobierno interino afgano, Zabihullah Mujahid, informó el lunes que la mayor parte de la devastación se produjo en los distritos de Nurgal, Suki, Watapur y Chapa Dara de la provincia de Kunar.

An injured Afghan man sits after getting firstaid after a deadly magnitude-6 earthquake that struck Afghanistan around midnight, in Dara Noor, in Jalalabad, Afghanistan, September 1, 2025. REUTERS/Sayed HassibUno de los jóvenes heridos en Jalalabad. Crédito: REUTERS/Sayed Hassib

El terremoto de magnitud 6,0 sacudió el este de Afganistán a las 23:47 hora local del domingo, y su epicentro se reportó a 27 kilómetros con una profundidad de ocho kilómetros, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos.

An Afghan family moves to a safer place after a deadly magnitude-6 earthquake that struck Afghanistan around midnight, in Dara Noor, in Jalalabad, Afghanistan, September 1, 2025. REUTERS/Sayed HassibPersonas desplazadas en Jalalabad. Crédito: REUTERS/Sayed Hassib. REUTERS/Sayed Hassib

El terreno accidentado planteó importantes dificultades a los equipos de rescate, pero las unidades de respuesta de los organismos pertinentes se desplegaron en las zonas afectadas para acelerar las operaciones de rescate y la entrega de ayuda a las personas atrapadas o necesitadas, añadió Mujahid.

