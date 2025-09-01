#HOY:

Son más de 600 la personas fallecidas por el terremoto en Afganistán

El sismo de magnitud 6,0 se registró este domingo en las provincias de Kunar y Nangarhar.

Parte de los destrozos en Afganistán.
 10:30

El número de muertos por el terremoto ocurrido en las provincias de Kunar y Nangarhar, en el este de Afganistán, ascendió a 622, mientras otras 1.555 personas han resultado heridas, según informó este lunes el Ministerio del Interior del país en un comunicado.

En Kunar, la cifra de fallecidos se elevó a 610, con 1.300 personas heridas y numerosas viviendas destruidas. En Nangarhar, se registraron 12 muertos, 255 heridos y decenas de casas dañadas, según indicó el portavoz del ministerio, Abdul Mateen Qani.

El número de heridos supera los 1.500. Crédito: ONUEl número de heridos supera los 1.500. Crédito: ONU

Equipos de seguridad, médicos, transporte, alimentos y apoyo intensificaron sus esfuerzos para proporcionar ayuda integral e inmediata a los afectados por el desastre, añadió Qani.

Brigadas de rescate de los Ministerios de Defensa, Interior y Salud Pública se desplazaron a la zona para evacuar por vía aérea a los heridos hacia el Hospital Regional de Nangarhar, informó el medio local TOLOnews.

Taliban soldiers and civilians carry earthquake victims to an ambulance at an airport in Jalalabad, Afghanistan, September 1, 2025. REUTERS/StringerImportantes operativos de rescate de personas y cuerpos en Jalalabad. Crédito: REUTERS/Stringer

Un terremoto de magnitud 6,0 sacudió la parte oriental de Afganistán a las 23:47 hora local del domingo 31 de agosto, y su epicentro se reportó a 27 kilómetros con una profundidad de ocho kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

El primer reporte oficial había indicado que el sismo de magnitud 6,0 en la escala de Richter sacudió el sureste de Afganistán a las 19:17 GMT del domingo, informó el Centro Alemán de Investigación en Geociencias GFZ. El epicentro, con una profundidad de 10 kilómetros, fue determinado preliminarmente en 34,61 grados de latitud norte y 70,80 grados de longitud este.

