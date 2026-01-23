Muertos y heridos durante un tiroteo en Australia

Tres personas murieron y otra resultó herida después de un tiroteo en un pequeño pueblo de Nueva Gales del Sur, Australia.
Un hombre y una mujer fueron encontrados muertos a tiros en un vehículo, y un segundo tiroteo poco después mató a una mujer y dejó a un hombre en "estado crítico" en el hospital, dijo la policía. El sospechoso está prófugo.
Los servicios de emergencia fueron llamados a una zona residencial en el lago Cargelligo alrededor de las 16:40 hora local (05:40 GMT) del jueves.
La policía está buscando a Julian Ingram, de 37 años, en relación con los asesinatos.
El periódico australiano The Sydney Morning Herald informó que el incidente fue un presunto ataque de violencia doméstica y que se cree que una de las víctimas es la ex pareja de Ingram.
Andrew Holland, comisionado adjunto de policía de Nueva Gales del Sur, se negó a hacer comentarios sobre la relación entre el pistolero y las víctimas.
Se instó al público a permanecer en sus casas y se han establecido múltiples escenas del crimen, dijo a los periodistas.
La policía de Nueva Gales del Sur publicó más tarde una fotografía de Ingram e instó al público a ponerse en contacto con cualquier información sobre su paradero.
"Cualquier muerte en un pequeño pueblo rural es impactante, pero, de nuevo, una escena en la que hay gente baleada por armas de fuego obviamente va a hacer que la gente esté muy, muy tensa y muy preocupada", dijo Holland.
"La escena a la que se enfrentaron los servicios de emergencia en ese momento habría sido horrenda".
El lago Cargelligo está situado en el centro de Nueva Gales del Sur y tiene una población de aproximadamente 1.500 personas.
El incidente se produce después del tiroteo masivo del mes pasado en la playa Bondi de Sídney, en el que murieron 15 personas.