Vinculan a Jeffrey Epstein con el estilista argentino Roberto Giordano
Nuevos archivos judiciales revelan que el financista mantuvo vínculos económicos con el fallecido peluquero mediático. Detalles del escándalo que involucra transferencias de dinero y una visita a Punta del Este.
Vinculan a Jeffrey Epstein con el estilista argentino Roberto Giordano.
Nuevos documentos desclasificados del Departamento de Justicia de Estados Unidos revelan una sorprendente conexión entre el financista Jeffrey Epstein y el reconocido estilista argentino Roberto Giordano. La información forma parte del material que sigue saliendo a la luz en el marco de la investigación sobre la red de contactos internacionales de Epstein.
Nuevos documentos desclasificados sobre el caso Epstein.
Epstein en Punta del Este
Uno de los elementos más llamativos del informe es la confirmación de que Epstein viajó a Punta del Este en diciembre de 2016.
La estadía en el balneario uruguayo fue mencionada en un intercambio de correos electrónicos con el ex primer ministro israelí Ehud Barak, a quien Epstein le comunicó que debía posponer una reunión por un viaje "urgente" a Uruguay. Hasta ahora no existían registros públicos que acreditaran dicha visita.
Además del viaje, los archivos incluyen detalles sobre transferencias de dinero desde cuentas de Epstein a nombre de Roberto Giordano, con registros que datan de al menos una década antes del mencionado viaje.
Si bien no se especifican los motivos de los pagos, la sospecha apunta a que podrían estar vinculados a la organización de eventos y desfiles de alto perfil en los que Giordano se destacaba como figura central.
Estas operaciones financieras abren interrogantes sobre el tipo de relación que existía entre ambos y qué rol pudo haber jugado Giordano en el entramado internacional de vínculos sociales y empresariales de Epstein.
Roberto Giordano falleció en noviembre de 2024.
Una relación de larga data
Los documentos sugieren que el vínculo entre el estilista y el financista no se trató de una interacción aislada. Las múltiples transferencias detectadas indican una relación sostenida en el tiempo, aunque sin mayores precisiones sobre su naturaleza.
Para los investigadores estadounidenses, este tipo de conexiones podrían ser clave para entender el alcance real de la red de Epstein fuera de los Estados Unidos.
Roberto Giordano falleció en noviembre de 2024, tras una extensa carrera que lo posicionó como uno de los estilistas más influyentes del mundo del espectáculo en Argentina y Uruguay. También fue conocido por sus tradicionales desfiles en Punta del Este y Mar del Plata, en los que reunía a figuras del espectáculo, empresarios y modelos de renombre.
En los últimos años de su vida, Giordano enfrentó problemas judiciales por causas vinculadas a evasión y bancarrota. La revelación de estos documentos añade ahora una nueva dimensión al perfil del estilista, colocándolo en el radar de una investigación internacional de gran escala.
La aparición del nombre de Giordano en la documentación judicial estadounidense suma un capítulo inesperado al escándalo global que rodea a Epstein. Mientras las autoridades norteamericanas continúan analizando el contenido de los correos y registros financieros, la figura del estilista argentino vuelve a estar en el centro de la escena, esta vez bajo un foco completamente distinto.