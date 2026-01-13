Bill y Hillary Clinton se niegan a declarar en el Congreso por el caso Epstein
El expresidente y su esposa rechazaron comparecer ante un comité que los había citado por su vínculo con Jeffrey Epstein. Acusan al republicano James Comer de montar un proceso diseñado para encarcelarlos. Habrá intento de desacato.
La presión crece tras la difusión parcial de los archivos de Jeffrey Epstein. Foto: Reuters
Un nuevo capítulo político y judicial se desató este martes en Estados Unidos, luego de que Bill y Hillary Clinton rechazaran testificar ante un comité del Congreso que investiga las conexiones del caso Epstein. La pareja publicó una carta pública acusando al legislador republicano James Comer de liderar una maniobra para avergonzarlos y encarcelarlos.
El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes había convocado a los Clinton a una audiencia a puertas cerradas. Bill Clinton, de 79 años, no se presentó el martes, y tanto él como Hillary alegaron que se trataba de un proceso de persecución política.
"Usted citó a ocho personas además de nosotros. Despidió a siete sin tomarles declaración. Desde que comenzó su investigación, solo entrevistó a dos", escribieron en su carta. Además, sostienen que ya entregaron toda la información disponible sobre su relación con Epstein a través de sus equipos legales.
La presión crece tras la difusión parcial de los archivos de Jeffrey Epstein.
Los abogados de la pareja calificaron la citación como "legalmente inválida", en una carta paralela enviada al comité, y aseguraron que se trata de una “estratagema” para avergonzar a rivales políticos por órdenes del expresidente Donald Trump.
Fotografías, archivos y presión pública
El nombre de Bill Clinton reapareció en el expediente judicial de Jeffrey Epstein, tras la publicación parcial de documentos por parte del Departamento de Justicia. Allí se incluyeron imágenes suyas con el magnate, aunque sin acusaciones directas.
Bill y Hillary Clinton se niegan a declarar ante el Congreso de EE. UU.
La liberación de estos archivos responde a la Ley para la Transparencia de los Archivos de Epstein, aprobada de forma unánime por el Congreso en diciembre. La norma obliga a publicar toda la evidencia desde 2008, cuando Epstein fue acusado por primera vez de delitos sexuales.
Sin embargo, sectores del movimiento MAGA y aliados de Trump acusan al Departamento de Justicia de proteger a figuras demócratas. La publicación parcial de documentos semanas después del plazo legal alimentó teorías conspirativas, como la que sostiene que Epstein fue asesinado para encubrir a sus allegados.
La presión crece tras la difusión parcial de los archivos de Jeffrey Epstein.
Comer va por el desacato
El presidente del comité, James Comer, representante por Kentucky, afirmó que iniciará un proceso por desacato contra los Clinton. El paso, poco habitual, podría abrir un litigio judicial entre el Congreso y el Departamento de Justicia.
"Nadie los acusa de un crimen. Solo tenemos preguntas", dijo Comer tras la audiencia fallida. “Cualquiera admitiría que pasaron mucho tiempo con Epstein”, lanzó en referencia al expresidente demócrata, viejo conocido del financista fallecido.
El proceso, de avanzar, implicaría una escalada institucional con impacto electoral y mediático.