Lord Peter Mandelson renuncia al Partido Laborista por "vínculos" con Jeffrey Esptein

Lord Peter Mandelson dijo que ha renunciado a su membresía en el Partido Laborista porque no quiere "causar más vergüenza" por sus vínculos con el difunto pedófilo convicto Jeffrey Epstein.
El exministro británico se aleja del partido político tras revelaciones de pagos por parte del controvertido financiero, buscando evitar más escándalos. Documentos sugieren transacciones financieras entre el político y el convicto, generando críticas y pedidos de investigación por parte de líderes opositores.
El ex ministro del gabinete británico, que fue despedido como embajador de Estados Unidos el año pasado debido a sus conexiones pasadas con Epstein, apareció en la última publicación de archivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos el viernes.
Los documentos sugieren que Epstein hizo pagos por $75,000 (£55,000) a Lord Mandelson en tres transacciones separadas de $25,000 en 2003 y 2004.
En su carta al secretario general del Partido Laborista, Lord Mandelson dijo: "Este fin de semana se me ha vinculado aún más con el comprensible furor que rodea a Jeffrey Epstein y me arrepiento y lo siento por ello".
Agregó: "Las acusaciones que considero falsas de que me hizo pagos financieros hace 20 años, y de las cuales no tengo registro ni recuerdo, necesitan ser investigadas por mí".
"Al hacer esto, no deseo causar más vergüenza al Partido Laborista y, por lo tanto, renuncio a mi membresía en el partido. Quiero aprovechar esta oportunidad para reiterar mis disculpas a las mujeres y niñas cuyas voces deberían haber sido escuchadas mucho antes", añadió.
"He dedicado mi vida a los valores y al éxito del Partido Laborista y, al tomar mi decisión, creo que estoy actuando en su mejor interés", dijo.
Más temprano el domingo, Lord Mandelson había dicho que no sabía si los documentos recién publicados eran auténticos.
Reiteró su pesar por "haber conocido alguna vez a Epstein" y por continuar su vínculo tras la condena del financiero caído en desgracia, disculpándose "inequívocamente con las mujeres y niñas que sufrieron".
El diputado laborista Gordon McKee dijo a BBC Radio 4 que las víctimas de Epstein estarían "justamente indignadas" por las recientes revelaciones y que Lord Mandelson había hecho "lo correcto" al renunciar al Partido Laborista.
Un portavoz del Partido Conservador criticó al primer ministro Sir Keir Starmer por "permitir que Mandelson dimitiera del Partido Laborista en lugar de expulsarlo".
El líder conservador Kemi Badenoch había pedido el domingo al primer ministro que suspendiera la membresía de Lord Mandelson y lanzara una investigación sobre sus vínculos con Epstein.
El secretario de Vivienda, Steve Reed, había dicho que el gobierno no estaba al tanto de los presuntos vínculos financieros de Lord Mandelson con Epstein, luego de que Laura Kuenssberg le preguntara al respecto.