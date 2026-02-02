Reino Unido

Lord Peter Mandelson renuncia al Partido Laborista por "vínculos" con Jeffrey Esptein

El exministro británico se aleja del partido político tras revelaciones de pagos por parte del controvertido financiero, buscando evitar más escándalos. Documentos sugieren transacciones financieras entre el político y el convicto, generando críticas y pedidos de investigación por parte de líderes opositores.