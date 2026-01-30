Decenas de implicados

La Justicia de EE.UU. abrió el mayor lote de documentos del caso Epstein

El Departamento de Justicia difundió un nuevo paquete masivo de documentos del expediente Epstein: son más de 3 millones de páginas e incluye un archivo audiovisual con miles de videos e imágenes, con extensas tachaduras y material reservado por privacidad, privilegios legales y pesquisas activas.