Chile

Lo quisieron asaltar en la ruta, pero reaccionó a tiempo: aceleró y atropelló a uno de ellos

Un intento de "emboscada" quedó registrado por una cámara vehicular en Quilicura: dos sujetos intentaron asaltar a un automovilista en una conexión entre autopistas, pero el conductor aceleró, atropelló a uno de ellos y logró huir.