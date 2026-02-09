Lo quisieron asaltar en la ruta, pero reaccionó a tiempo: aceleró y atropelló a uno de ellos

El episodio ocurrió el sábado y fue difundido a través de un video en redes sociales: el mismo muestra el momento en que un auto circula por una conexión vial y, de golpe, el vehículo de adelante frena para bloquear el paso.
Un intento de "emboscada" quedó registrado por una cámara vehicular en Quilicura: dos sujetos intentaron asaltar a un automovilista en una conexión entre autopistas, pero el conductor aceleró, atropelló a uno de ellos y logró huir.
Apenas se detiene el auto que va al frente, bajan al menos dos personas con intención de robo. En el audio del registro, una ocupante del vehículo que graba advierte segundos antes: “Dicen que esta pasada es como peligrosa”.
Según se aprecia en las imágenes, uno de los asaltantes aparenta portar un arma de fuego, aunque no se confirmó si era real o de fantasía. Pese a la intimidación, el conductor no se detuvo y apuntó directo hacia ellos para abrirse paso.
En esa maniobra, el auto atropelló al sujeto que no estaba armado y, de acuerdo con la descripción del medio, el impacto lo hizo salir eyectado hacia el exterior de la calzada en un sector elevado. Mientras tanto, el vehículo siguió su marcha para escapar.
Hasta el momento, no se informó oficialmente el estado del delincuente atropellado y la secuencia se conoce principalmente por el video, que volvió a encender el debate sobre la inseguridad y la violencia en este tipo de robos en Chile.