Un muerto y trece heridos al desplomarse una atracción mecánica en India

La víctima fatal es un oficial que intentaba asistir a los pasajeros de la atracción denominada "Tsunami". Tras el colapso, las autoridades ordenaron la clausura del predio y detuvieron a los responsables de la operación.

En la India, una jornada de alta afluencia terminó en tragedia cuando colapsó una atracción mecánica en la feria Surajkund Mela, en Faridabad, estado de Haryana, a pocos kilómetros de Nueva Delhi. El derrumbe dejó un muerto y 13 heridos, según confirmaron autoridades locales.

El accidente ocurrió el sábado 7 de febrero por la tarde, cuando el juego funcionaba con cerca de 19 personas a bordo. Testigos y registros en video difundidos por medios locales mostraron el momento en que una parte de la estructura cedió y el dispositivo se desplomó hacia un costado, antes de impactar contra el suelo.

Una falla en pleno funcionamiento

De acuerdo con reportes citados por la prensa india, la atracción era conocida como “Tsunami” y presentó fallas mientras se movía a alta velocidad. La situación desató escenas de pánico en el predio, con visitantes intentando alejarse del sector en medio de gritos y corridas.

La Policía indicó que el juego se elevó, quedó inestable y terminó por colapsar. Las primeras hipótesis apuntan a una falla mecánica y a deficiencias de control, con foco en el estado de los soportes y la revisión previa a la operación.

Entre los heridos hubo personas asistidas en el lugar y otras derivadas a centros médicos. El operativo de emergencia incluyó el cierre del área de juegos y la intervención de autoridades del distrito, mientras se ordenaban medidas para preservar el lugar del hecho.

Un policía murió durante el operativo de rescate

La víctima fatal fue identificada como Jagdish Prasad, un inspector de policía que estaba asignado al operativo de seguridad del evento. Según la reconstrucción que recogieron medios indios, al advertir la inclinación del juego intentó asistir a los visitantes, pero fue alcanzado en medio del colapso y luego fue declarado muerto en el hospital.

El caso generó conmoción por tratarse de un agente en funciones y por el contexto: Surajkund Mela es un festival cultural de enorme convocatoria, con fuerte presencia de artesanos y visitantes de distintos puntos del país. La magnitud del evento elevó el impacto de la noticia y reavivó el debate sobre la seguridad en atracciones temporales.

En las horas posteriores, las autoridades anunciaron una investigación para determinar responsabilidades. En paralelo, el sector de atracciones quedó clausurado de forma preventiva mientras avanzan las pericias y se revisan condiciones de habilitación y mantenimiento.

Investigación, detenidos y medidas oficiales

La Policía de Haryana informó que se registró una denuncia formal (FIR) y que hubo arrestos vinculados a la operación del juego. El foco de la investigación está puesto en el operador y responsables asociados al funcionamiento de las atracciones dentro del predio.

A nivel político, el gobierno estatal expresó condolencias y prometió asistencia a los afectados. En el plano administrativo, se evalúan controles complementarios y posibles sanciones por negligencia, si se comprueba que la estructura no estaba en condiciones o que fallaron los protocolos de revisión.

El episodio también reactivó cuestionamientos por reportes de incidentes previos durante la feria, como el colapso de una estructura en uno de los accesos que dejó heridos horas antes del derrumbe del juego, según consignó la prensa local.

Mientras tanto, el festival continuaba con actividades generales, aunque con restricciones en el sector de atracciones. El desafío para los organizadores será recuperar confianza pública y demostrar que el predio cumple estándares de seguridad en cada área, especialmente en jornadas de alta concurrencia.

