Una avalancha mortal en Italia dejó dos muertos y un herido

En la localidad de Albosaggia, al norte de Italia, una excursión nocturna terminó con un saldo devastador: dos personas fallecieron y una resultó herida tras un alud que los arrastró en plena montaña.
El episodio ocurrió poco después de la medianoche, en una ladera del Pizzo Meriggio, cuando la masa de nieve se desprendió de forma repentina y alcanzó a un grupo de tres excursionistas.
A pesar de la rápida llegada de los equipos de emergencia, los paramédicos constataron la muerte de dos víctimas en el lugar; la tercera, un hombre de 53 años según medios locales, fue estabilizada y trasladada en estado grave a un hospital.
Tras el alerta, se activó un amplio despliegue de rescate con participación de Carabinieri, Vigili del Fuoco y la Guardia di Finanza, además de socorristas especializados en terreno de montaña.
El operativo incluyó apoyo aéreo: despegaron helicópteros desde Bérgamo y se sumó una ambulancia aérea vinculada a Sondrio para acelerar la evacuación y el traslado del sobreviviente.
Mientras avanza la investigación para determinar qué desencadenó el desprendimiento y cómo estaban las condiciones de la nieve, peritos y rescatistas trabajaron en la zona para asegurar el área y descartar que hubiera más personas atrapadas.
En paralelo, técnicos del CNSAS reforzaron las tareas de rastrillaje y prevención, en un contexto en el que el rescate alpino italiano viene advirtiendo por condiciones inestables y riesgo de nuevos aludes en distintos puntos de los Alpes.