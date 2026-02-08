JJ.OO. de invierno 2026: la fuerte caída de una esquiadora estadounidense
La estadounidense Lindsey Vonn, de 41 años y que ya contaba con una grave lesión en la rodilla izquierda, se accidentó a segundos de largar el descenso olímpico en Cortina d’Ampezzo y debió ser trasladada en helicóptero.
Lindsey Vonn perdió el control en la travesía inicial y fue atendida en la nieve. Foto: Reuters
El descenso olímpico de esquí alpino en Cortina d’Ampezzo quedó marcado por una escena de máxima tensión. A los pocos segundos de iniciada la prueba, Lindsey Vonn perdió el control en la travesía inicial, cortó demasiado la línea y salió despedida ladera abajo, ante la mirada atónita del público.
La esquiadora estadounidense, de 41 años, competía con una seria lesión en la rodilla izquierda. Tras la caída, se la escuchó gritar de dolor mientras el personal médico ingresaba de inmediato a la pista y la rodeaba para asistirla durante largos minutos sobre la nieve.
Atención médica y evacuación
Luego de ser inmovilizada en una camilla, Vonn fue evacuada en helicóptero desde la pista. Su estado de salud no fue informado en lo inmediato: el equipo de esquí de Estados Unidos indicó que sería sometida a evaluaciones médicas para determinar el alcance de las lesiones.
El operativo médico incluyó la evacuación en helicóptero desde la pista de Cortina. Foto: Reuters
El impacto emocional fue evidente en las tribunas. Entre los presentes se encontraba su padre, Alan Kildow, y otras figuras que siguieron en silencio el operativo. La caída se produjo apenas 13 segundos después de la largada, en un trazado donde Vonn ostenta un récord de 12 victorias en la Copa del Mundo.
Un día agridulce para Estados Unidos
Mientras la atención estaba puesta en la salud de Vonn, la competencia continuó y tuvo un desenlace histórico para su equipo. Breezy Johnson se consagró campeona olímpica del descenso y se convirtió en la segunda mujer estadounidense en ganar la prueba, 16 años después del oro logrado por la propia Vonn.
Breezy Johnson ganó el oro olímpico en un día marcado por la caída de Vonn. Foto: Reuters
Johnson superó a la alemana Emma Aicher y a la italiana Sofia Goggia, en una jornada que combinó celebración deportiva y profunda preocupación por una de las máximas leyendas del esquí femenino.