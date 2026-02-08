Esquí alpino

JJ.OO. de invierno 2026: la fuerte caída de una esquiadora estadounidense

La estadounidense Lindsey Vonn, de 41 años y que ya contaba con una grave lesión en la rodilla izquierda, se accidentó a segundos de largar el descenso olímpico en Cortina d’Ampezzo y debió ser trasladada en helicóptero.