Italia

Milano-Cortina 2026: la emoción argentina marcó el inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno

Con el mítico estadio San Siro como escenario, se realizó la ceremonia de apertura de la XXV edición. Una delegación nacional de ocho atletas desfiló con la bandera celeste y blanca, iniciando una competencia que une el pulso urbano de Milán con la majestuosidad de los Alpes. Los detalles de una fiesta que apuesta por la sostenibilidad y el diseño italiano.