Juegos Olímpicos de Invierno

Nieve, estilo y vanguardia: la pasarela olímpica se traslada a las pistas de Milano-Cortina 2026

La cita olímpica en Italia ha dejado de ser exclusivamente un evento deportivo para transformarse en el despliegue de diseño más ambicioso de la década. Desde la maestría artesanal de Mongolia hasta el despliegue tecnológico de firmas como Moncler y Ralph Lauren, la indumentaria de estas delegaciones define una nueva era donde el rendimiento técnico y la sofisticación editorial convergen en un mismo uniforme.