Furor en Buenos Aires por la visita de la top model internacional Adriana Lima
La llegada de la icónica modelo brasileña a la capital argentina generó una ola de entusiasmo, destacando su vigencia en el mundo de la moda actual. Desde sus inicios en Brasil, ha sido un pilar de la industria, consolidando su estatus como una figura influyente y duradera.
La supermodelo brasileña Adriana Lima llegó este jueves a Buenos Aires para participar del evento “Very VS Valentines”, organizado por Victoria’s Secret en un shopping porteño. Su presencia incluyó un encuentro con fans e influencers y provocó una inmediata repercusión en redes sociales, donde su imagen volvió a posicionarla como uno de los grandes íconos vigentes de la moda internacional.
Llegada estelar y anuncio oficial
La llegada de Adriana Lima a la Argentina fue confirmada por la cuenta oficial de Victoria’s Secret Argentina, que difundió un video en el que la modelo se prepara para el evento. En la grabación se la observa abriendo una puerta y saludando con un “Buen día, Argentina”, vestida con la clásica bata rosa a rayas de la firma, adornada con strass que forman unas alas en la espalda.
El clip se viralizó en cuestión de minutos y funcionó como anticipo del encuentro con el público local. La publicación despertó miles de comentarios y compartidos, en su mayoría celebrando el regreso de una de las figuras históricas de la marca. La escena, simple y cuidada, reforzó el vínculo emocional entre la modelo y la estética que la consagró.
Adriana Lima junto a la influencer argentina Angie Landaburu.
El evento “Very VS Valentines”
El evento se desarrolló durante la tarde en un local de la marca ubicado dentro de un shopping porteño y formó parte de una acción especial por San Valentín. La propuesta incluyó un meet and greet con seguidores seleccionados mediante sorteo, que pudieron interactuar con la modelo, tomarse fotografías y compartir un momento exclusivo con ella.
Entre las invitadas estuvieron influencers como Stephanie Demner, Angie Landaburu y Anabel Sánchez, quienes documentaron la experiencia para sus redes sociales. La presencia de Lima marcó el tono del encuentro y convirtió la jornada en una vidriera de alto impacto para la firma, combinando moda, espectáculo y cercanía con el público joven.
Repercusión en redes sociales
Las primeras imágenes de Adriana Lima en Buenos Aires y los clips del evento se replicaron rápidamente en plataformas como Instagram y X, donde los usuarios destacaron su vigencia estética y su rol histórico dentro de la moda internacional. Las publicaciones sumaron miles de interacciones y posicionaron su visita entre los temas más comentados del día en el universo fashion local.
La escena digital confirmó que la modelo conserva un fuerte poder de atracción, incluso fuera de las pasarelas tradicionales. Su figura continúa asociada a una etapa dorada de Victoria’s Secret y, al mismo tiempo, dialoga con nuevas generaciones que la descubren a través de campañas, apariciones públicas y contenidos virales.
La figura de Adriana Lima continúa asociada a una etapa dorada de Victoria’s Secret. REUTERS/Benoit Tessier
La historia de un ícono global
Nacida en Salvador de Bahía, Adriana Lima fue descubierta en su adolescencia y rápidamente se transformó en una de las modelos más solicitadas del mundo. Su carrera se consolidó con su ingreso a Victoria’s Secret, marca con la que construyó una relación de casi dos décadas y que la convirtió en uno de los rostros más reconocibles del negocio de la moda.
A lo largo de los años protagonizó campañas internacionales, desfiló para las principales casas de diseño y se posicionó entre las modelos mejor pagadas de su generación. Su trayectoria combina disciplina, carisma y una imagen que atravesó distintos ciclos de la industria sin perder vigencia, algo reservado a muy pocas figuras del modelaje.
Alessandra Ambrosio y Adriana Lima en el Victoria's Secret Fashion Show 2011. REUTERS/Lucas Jackson
El “squad” brasileño de Victoria’s Secret
Adriana Lima integró el denominado “squad” brasileño de Victoria’s Secret, un grupo de modelos que marcó una etapa de expansión global de la marca. Junto a figuras como Alessandra Ambrosio, Izabel Goulart, Gisele Bündchen y Lais Ribeiro, aportó una identidad latina que redefinió el perfil de las campañas y los desfiles anuales.
Este colectivo de modelos se convirtió en sinónimo de sensualidad sofisticada y profesionalismo, y consolidó a Brasil como una de las principales canteras de talentos del modelaje mundial. Dentro de ese equipo, Lima ocupó un rol central, tanto por su permanencia como por su proyección mediática.
La visita de Adriana Lima a Buenos Aires reafirmó su estatus como referente de la moda internacional y fortaleció el vínculo histórico con Victoria’s Secret. Entre el evento exclusivo, la reacción del público y la repercusión digital, su paso por la ciudad dejó en claro que su figura sigue generando impacto y expectativa, incluso lejos de las grandes pasarelas.