Ángel de Victoria's Secret

Furor en Buenos Aires por la visita de la top model internacional Adriana Lima

La llegada de la icónica modelo brasileña a la capital argentina generó una ola de entusiasmo, destacando su vigencia en el mundo de la moda actual. Desde sus inicios en Brasil, ha sido un pilar de la industria, consolidando su estatus como una figura influyente y duradera.