En imágenes: los mejores momentos del Victoria’s Secret Fashion Show 2025

¡Luz, cámara...ángeles!
El tradicional desfile retornó con todo su esplendor en una noche repleta de estrellas, música y glamour. Bajo la dirección creativa de Adam Selman, el desfile presentó a modelos icónicas, nuevas “angels” como Angel Reese, y actuaciones memorables de Karol G, Missy Elliott y TWICE, marcando el regreso triunfal del espectáculo más glamuroso del mundo.
Este 15 de octubre, el Victoria’s Secret Fashion Show regresó después de una pausa de seis años (junto con la edición del año pasado).
Con una alineación estelar de ángeles veteranas y modelos que debutaron con alas recién estrenadas —entre ellas la estrella del WNBA Angel Reese—, la pasarela cumplió con toda la dosis de glamour que caracterizó sus temporadas pasadas.
Es el primer desfile bajo la dirección creativa de Adam Selman, mismo que tuvo una temática day-to-night que nos llevó por la glamurosa transición de lencería impecable para cualquier hora del día.
Entre la presentación inicial que dieron Law Roach y Zanna Roberts Rassi, las actuaciones en vivo de Missy Elliott, Karol G, Madison Beer y TWICE, y un catwalk repleto de estrellas, el Victoria’s Secret Fashion Show 2025 tuvo momentos inolvidables.
Se abrió el telón, la iluminación simulando un atardecer brilló y el público aplaudió a Jasmine Tooks abriendo el show mostrando su gran baby bump de avanzadas semanas. Tookes, modelo originaria de Huntington Beach, California, debutó en el Victoria’s Secret Fashion Show en 2012 y fue nombrada Ángel oficial en 2015.
En 2016, hizo historia al lucir el Fantasy Bra valuado en 3 millones de dólares, convirtiéndose en la tercera modelo negra en hacerlo. Además de su exitosa carrera en pasarelas y campañas para firmas como Calvin Klein y Lancôme, es cofundadora de la marca deportiva JOJA.
TWICE se presentó en el acto de PINK bajo una temática de football americano mientras brillaban en pasarela la gimnasta olímpica Sunisa Lee y la actriz Barbie Ferreira. Nayeon, Momo, Jihyo y Tzuyu deslumbraron en el escenario con diferentes looks sporty glam e introdujeron a la Class of Pink 2025 con temas como “This Is For” y “Strategy”.
Angel Reese hizo historia al convertirse en la primera atleta profesional en portar el título de “Ángel”. Recordemos que Reese fue seleccionada por el Chicago Sky con la séptima elección global en la primera ronda del Draft de la WNBA 2024; en su temporada como novata fue nombrada All-Star y estableció el récord de la liga por la mayor cantidad de rebotes en una sola temporada.
Karol G prendió el escenario en un look total red en el tercer acto de la pasarela; abrió con la canción ‘Ivonny bonita’ al ritmo de tambores en vivo mientras Alex Consini brillaba con unas alas rojo intenso. Le siguió ‘LATINA FOREVA’ para prender fuego a la pasarela, mientras los ángeles daban una muestra de la lencería carmín entre texturas suaves y satinadas.
El cierre de tuxedo night que abrió Candice Swanepoel fue uno de los preferidos. Bella y Gigi Hadid, así como Ashley Graham, Alex Consini y Bárbara Palvin junto con el resto de ángeles brillaron con looks totalmente negros, platinados y pedrería brillante.
Para cerrar la pasarela como se debe, Missy Elliot dio un espectáculo inolvidable con temas como ‘Get Your Freak On’, ‘Work It’ y ‘Lose Control’.
Un escenario estrambótico, criaturas con orejas alienígenas y un show que mezcló Las Vegas con Cirque du Soleil hizo aplaudir y bailar al público.
