“Los Ángeles” volvieron a la pasarela

En imágenes: los mejores momentos del Victoria’s Secret Fashion Show 2025

El tradicional desfile retornó con todo su esplendor en una noche repleta de estrellas, música y glamour. Bajo la dirección creativa de Adam Selman, el desfile presentó a modelos icónicas, nuevas “angels” como Angel Reese, y actuaciones memorables de Karol G, Missy Elliott y TWICE, marcando el regreso triunfal del espectáculo más glamuroso del mundo.