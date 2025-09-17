Nominados al Latin Grammy 2025: canciones, álbumes y nuevos talentos

La Academia Latina de la Grabación reveló los artistas y canciones que competirán en la 26ª edición anual del Latin Grammy, que se celebrará el 13 de noviembre en Las Vegas, tras dos años fuera de esa ciudad. Esta edición incorpora dos nuevas categorías: Mejor Música para Medios Visuales y Mejor Canción de Raíces.
Baile Inolvidable (Bad Bunny), Bogotá (Andrés Cepeda), Cancionera (Natalia Lafourcade),DTMF (Bad Bunny), El día del amigo (Ca7riel y Paco Amoroso), Otra noche de llorar (Natalia Lafourcade), Palmeras en el jardín (Alejandro Sanz), Si antes te hubiera conocido (Karol G), #Tetas (Ca7riel y Paco Amoroso), Veludo Marrom (Liniker)
Trueno ganó Mejor Fusión/Interpretación Urbana en la 25ª Entrega del Grammy. Crédito: REUTERS.
Grabación del Año:
Baile Inolvidable (Bad Bunny), DTMF (Bad Bunny), El día del amigo (Ca7riel y Paco Amoroso), #Tetas (Ca7riel y Paco Amoroso), Desastres fabulosos (Jorge Drexler y Conociendo a Rusia), Lara (Zoe Gotusso), Si antes te hubiera conocido (Karol G), Cancionera (Natalia Lafourcade), Ao teu lado (Liniker), Palmeras en el jardín (Alejandro Sanz)
Álbum del Año:
Cosa Nuestra (Rauw Alejandro), Debí tirar más fotos (Bad Bunny), Papota (Ca7riel y Paco Amoroso), Raíces (Gloria Estefan), Puñito de Yocahú (Vicente García), Al romper la burbuja (Joaquina), Cancionera (Natalia Lafourcade), Palabra de To's (seca) (Carín León), En las nubes con mis panas (Elena Rose), ¿Y ahora qué? (Alejandro Sanz)
Esta 26ª entrega promete una celebración que combina tradición y novedades, con artistas consolidados y nuevos talentos, reflejando la diversidad musical de América Latina y el alcance internacional del evento. La incorporación de las nuevas categorías abre espacios para reconocer géneros emergentes y la música creada para cine, series y otros medios audiovisuales.
