Nominados al Latin Grammy 2025: canciones, álbumes y nuevos talentos

La Academia Latina de la Grabación reveló los artistas y obras que competirán en la 26ª entrega anual, incluyendo estrenos de categorías y destacadas propuestas de toda América Latina.

Los Ángeles Azules asisten a la 25ª Entrega Anual del Latin Grammy. Crédito: REUTERS.
 16:57
La Academia Latina de la Grabación reveló los artistas y canciones que competirán en la 26ª edición anual del Latin Grammy, que se celebrará el 13 de noviembre en Las Vegas, tras dos años fuera de esa ciudad. Esta edición incorpora dos nuevas categorías: Mejor Música para Medios Visuales y Mejor Canción de Raíces.

Soledad Pastorutti, reconocida cantante argentina, fue la encargada de presentar la terna dedicada a la mejor canción de raíces, recordando su propio primer Grammy por el álbum “Raíz”.

Nominados destacados

Mejor Canción de Raíces:

  • Aguacero (Luis Enrique Mejía, Fernando Osorio y Rodner Padilla)
  • Como quisiera quererte (Natalia Lafourcade Ft El David Aguilar)
  • El Palomo y la negra (Natalia Lafourcade)
  • Ella (Anita Vergara y Tato Marengo)
  • Jardín del Paraíso (Monsieur Periné Ft Bejuco)
  • Lo que le pasó a Hawái (Bad Bunny)
Nathy Peluso poses with the awards Best Rap/Hip Hop Song for "Aprender A Amar", Best Long Form Music Video for "Grasa (Album Long Form)" and Best Alternative Song for "El Dia Que Perdi Mi Juventud" at the 25th Annual Latin Grammy Awards in Miami, Florida, U.S., November 14, 2024. REUTERS/Marco BelloNathy Peluso recibió tres galardones en la 25ª entrega de los Grammy. Crédito: REUTERS.

Mejor Música para Medios Audiovisuales:

  • Cada minuto cuenta (serie original de Prime Video)
  • Cien Años de Soledad (Netflix)
  • El Eternauta (Netflix)
  • In the Summers
  • Pedro Páramo (Netflix)

Mejor Nuevo Artista:

  • Alleh, Yerai Cortés, Juliane Gamboa, Camila Guevara, Isadora, Alex Luna, Paloma Morphy, Sued Nunes, Ruzzi

Canción del Año:

  • Baile Inolvidable (Bad Bunny), Bogotá (Andrés Cepeda), Cancionera (Natalia Lafourcade), DTMF (Bad Bunny), El día del amigo (Ca7riel y Paco Amoroso), Otra noche de llorar (Natalia Lafourcade), Palmeras en el jardín (Alejandro Sanz), Si antes te hubiera conocido (Karol G), #Tetas (Ca7riel y Paco Amoroso), Veludo Marrom (Liniker)
Trueno poses with Best Urban FusionPerformance Award for "Tranky Funky" at the 25th Annual Latin Grammy Awards in Miami, Florida, U.S., November 14, 2024. REUTERS/Marco BelloTrueno ganó Mejor Fusión/Interpretación Urbana en la 25ª Entrega del Grammy. Crédito: REUTERS.

Grabación del Año:

  • Baile Inolvidable (Bad Bunny), DTMF (Bad Bunny), El día del amigo (Ca7riel y Paco Amoroso), #Tetas (Ca7riel y Paco Amoroso), Desastres fabulosos (Jorge Drexler y Conociendo a Rusia), Lara (Zoe Gotusso), Si antes te hubiera conocido (Karol G), Cancionera (Natalia Lafourcade), Ao teu lado (Liniker), Palmeras en el jardín (Alejandro Sanz)

Álbum del Año:

  • Cosa Nuestra (Rauw Alejandro), Debí tirar más fotos (Bad Bunny), Papota (Ca7riel y Paco Amoroso), Raíces (Gloria Estefan), Puñito de Yocahú (Vicente García), Al romper la burbuja (Joaquina), Cancionera (Natalia Lafourcade), Palabra de To's (seca) (Carín León), En las nubes con mis panas (Elena Rose), ¿Y ahora qué? (Alejandro Sanz)

Esta 26ª entrega promete una celebración que combina tradición y novedades, con artistas consolidados y nuevos talentos, reflejando la diversidad musical de América Latina y el alcance internacional del evento. La incorporación de las nuevas categorías abre espacios para reconocer géneros emergentes y la música creada para cine, series y otros medios audiovisuales.

