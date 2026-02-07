La profunda emoción de Valeria Mazza al ver a su hijo en los Juegos Olímpicos
La top model se encuentra en Milán acompañando a Tiziano Gravier en su debut en la competición. Entre lágrimas de orgullo y el frío de los Alpes, la argentina compartió las sensaciones sobre el sacrificio detrás de la competencia.
El inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 tuvo un condimento especial para el deporte y el espectáculo argentino. Entre las luces y el despliegue de la ceremonia inaugural en Italia, una imagen captó la atención de todos: la de Valeria Mazza, quien desde las gradas siguió conmovida el paso de la delegación argentina, que tuvo entre sus filas a su hijo, Tiziano Gravier.
Un sueño cumplido en familia
La top model, que se encuentra en Milán junto a su esposo Alejandro Gravier y sus hijos, no ocultó la sensibilidad que le produjo ver al joven deportista representar al país. Tiziano, que compite en esquí alpino, es uno de los atletas que integra el equipo nacional en esta cita olímpica, un logro que llega tras años de preparación en las pistas más exigentes del mundo.
Tras finalizar el desfile, Valeria volcó sus sentimientos en su cuenta oficial de Instagram, donde describió la experiencia como un "momento único e inolvidable". La publicación, que rápidamente se llenó de mensajes de apoyo, refleja el costado más humano de la empresaria en su rol de madre acompañando un hito deportivo.
Las palabras de Valeria
En su posteo, Mazza destacó la importancia de estar presentes como familia en un evento de tal magnitud. "Vivir la ceremonia inaugural de unos Juegos Olímpicos y ver desfilar a Tiziano con los colores de nuestra bandera", escribió la modelo, acompañando sus palabras con emojis de la bandera argentina y destellos.
La emoción de ver a su hijo alcanzar la elite del deporte invernal fue el eje de su mensaje: "Disfrutarlo en familia y verlo emocionado, cumpliendo su sueño. ¡Grande, Tizi! ¡Vamos Argentina!", expresó Valeria, dejando en claro que, más allá de los resultados de la competencia, el objetivo de participar en la máxima cita ya es motivo de celebración para el clan Gravier-Mazza.
La familia Gravier-Mazza apoyando a Tiziano.
El debut en la pista
Tiziano Gravier llega a estos Juegos con una sólida trayectoria en el circuito internacional, habiendo representado a la Argentina en diversas Copas del Mundo y Mundiales Junior. Ahora, en el escenario mayor de Milán 2026, buscará plasmar su experiencia en las pruebas de esquí alpino.
La presencia de su familia en el país europeo no es casual: Milán es un territorio que Valeria Mazza conoce a la perfección por su carrera en la moda, pero esta vez, el motivo de su estancia está lejos de las pasarelas y plenamente enfocado en el apoyo incondicional a la carrera de su hijo.
La ceremonia de apertura dejó postales de fraternidad y deporte, pero para los argentinos, la imagen de una madre orgullosa viendo a su hijo portar los colores nacionales quedará como uno de los momentos más destacados de la jornada. Con el apoyo de su familia y el mensaje de aliento de Valeria resonando en las redes, Tiziano inicia su camino olímpico bajo la nieve italiana.