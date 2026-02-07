Redes sociales

La profunda emoción de Valeria Mazza al ver a su hijo en los Juegos Olímpicos

La top model se encuentra en Milán acompañando a Tiziano Gravier en su debut en la competición. Entre lágrimas de orgullo y el frío de los Alpes, la argentina compartió las sensaciones sobre el sacrificio detrás de la competencia.