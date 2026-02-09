Conmoción

Una pelea por un chicle terminó con un adolescente muerto en Brasil: detuvieron a un expiloto de 19 años

Pedro Arthur Turra Basso está acusado de haber provocado la muerte de un adolescente de 16 durante una pelea callejera. La víctima estuvo internada en terapia intensiva con un grave traumatismo de cráneo y falleció por complicaciones.