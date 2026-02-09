Una pelea por un chicle terminó con un adolescente muerto en Brasil: detuvieron a un expiloto de 19 años

La Justicia brasileña detuvo a Pedro Arthur Turra Basso, de 19 años, señalado como responsable de la muerte de Rodrigo Helbingen Fleury Castanheira, de 16, tras un episodio de violencia ocurrido en la vía pública.
La Justicia brasileña detuvo a Pedro Arthur Turra Basso, de 19 años, señalado como responsable de la muerte de Rodrigo Helbingen Fleury Castanheira, de 16, tras un episodio de violencia ocurrido en la vía pública.
Según los testimonios citados en la investigación, el origen del conflicto fue una provocación: Turra Basso habría arrojado un chicle masticado a un amigo del adolescente, y a partir de ese gesto se desató una pelea física.
Imágenes registradas en el lugar, de acuerdo con el reporte periodístico, captaron el momento en que el joven piloto le dio un puñetazo a Castanheira: el chico cayó y se golpeó la cabeza contra un auto estacionado.
El impacto fue tan severo que la víctima quedó inconsciente y llegó a vomitar sangre en la vereda. Fue asistida y trasladada en estado crítico, con un traumatismo craneoencefálico grave.
Castanheira permaneció intubado en terapia intensiva en un hospital privado, pero murió luego por complicaciones derivadas de las lesiones. La confirmación del fallecimiento fue atribuida al abogado de la familia, Albert Halex.
Turra Basso fue detenido en su casa y quedó imputado, con prisión preventiva. El caso sumó repercusión cuando trascendieron antecedentes violentos que lo involucrarían en otros episodios previos.
En paralelo, la categoría Fórmula Delta decidió apartarlo: se trata de una división de monoplazas considerada un primer escalón para pilotos que dejan el karting y pasan a los autos de fórmula.