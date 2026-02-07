Polémica por racismo: Anamá Ferreira cuestionó a la Selección Argentina
La empresaria brasileña generó un intenso debate tras una declaración realizada en televisión, que tuvo fuerte repercusión en redes sociales y volvió a instalar una discusión sensible vinculada al fútbol y la identidad en el país.
La exmodelo brasileña participó de un debate sobre discriminación racial.
La empresaria y exmodelo brasileña Anamá Ferreira volvió a quedar en el centro de la escena mediática este sábado tras su participación en la señal de noticias TN, donde fue invitada a debatir sobre discriminación racial en la Argentina. Sus declaraciones generaron una fuerte repercusión, especialmente luego de una frase vinculada al fútbol que encendió la polémica en redes sociales.
Ferreira fue convocada al programa para referirse al escándalo protagonizado por la abogada santiagueña Agostina Páez, acusada de injuria racial. Durante el debate, la exmodelo reclamó sanciones contundentes frente a este tipo de hechos y sostuvo que el problema trasciende la nacionalidad de las personas involucradas.
El caso de la abogada Agostina Páez volvió a abrir un intenso debate público en el país.
“No es contra un extranjero, es contra cualquiera que haga eso”, expresó, al tiempo que remarcó la necesidad de marcar límites claros ante conductas discriminatorias.
El comentariopolémico
La entrevista tomó un giro inesperado cuando Ferreira amplió su análisis y apuntó directamente al fútbol argentino. En ese marco, lanzó una frase que rápidamente se viralizó: “La Selección Argentina es la única que no tiene un negro”. El comentario generó un inmediato revuelo y abrió un nuevo frente de discusión.
Anamá Ferreira realizó polémicas declaraciones durante una entrevista televisiva.
Los dichos de la empresaria reactivaron un debate recurrente que ya había sido instalado en otras oportunidades desde el exterior, como ocurrió durante el Mundial de Qatar, cuando medios internacionales cuestionaron la representación racial del seleccionado argentino. Ante estas posturas, una parte importante de la sociedad argentina suele responder que la conformación del equipo responde a la demografía del país y no a una política de exclusión.
La frase de Ferreira dividió opiniones y provocó una intensa discusión en redes sociales, donde se cruzaron críticas, apoyos y reflexiones sobre racismo, identidad y deporte.