Caso Agostina Páez

La Justicia de Brasil ordenó la liberación de la abogada argentina acusada de racismo

Tras permanecer detenida en Río de Janeiro, la joven de 29 años obtuvo el beneficio de la libertad. La defensa logró revertir la prisión preventiva que había sido dictada inicialmente por riesgo de fuga. Pese a la excarcelación, el proceso por "injuria racial" continuará su curso en los tribunales brasileños.