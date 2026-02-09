Más destinos

La ruta Rosario - Sao Paulo aumenta sus frecuencias y alcanza conectividad diaria a partir de septiembre

Actualmente la ruta opera con 4 frecuencias semanales, facilitando el intercambio comercial y turístico desde el inicio del verano. A partir de julio, en plena temporada de invierno, la oferta ascenderá a 6 frecuencias semanales (operando todos los días, a excepción de los jueves) y desde septiembre, la ruta alcanzará su hito máximo con frecuencia diaria, brindando flexibilidad total a los viajeros de la región.