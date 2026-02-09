La ruta Rosario - Sao Paulo aumenta sus frecuencias y alcanza conectividad diaria a partir de septiembre
Actualmente la ruta opera con 4 frecuencias semanales, facilitando el intercambio comercial y turístico desde el inicio del verano. A partir de julio, en plena temporada de invierno, la oferta ascenderá a 6 frecuencias semanales (operando todos los días, a excepción de los jueves) y desde septiembre, la ruta alcanzará su hito máximo con frecuencia diaria, brindando flexibilidad total a los viajeros de la región.
A poco más de un mes de su inauguración, el pasado 30 de diciembre, la ruta aérea que conecta el Aeropuerto Internacional “Islas Malvinas” de Rosario con el Aeropuerto Internacional de Guarulhos, en São Paulo, muestra señales claras de consolidación y crecimiento sostenido.
En ese marco, LATAM Airlines Brasil anunció una expansión progresiva de la operación que culminará con una frecuencia diaria a partir del segundo semestre del año, marcando un hito para la conectividad aérea del centro del país.
Actualmente, la ruta opera con cuatro frecuencias semanales, una oferta que desde el inicio del verano permitió dinamizar tanto el intercambio comercial como el flujo turístico entre Santa Fe y Brasil.
Sin embargo, el crecimiento de la demanda y el desempeño positivo del servicio impulsaron una rápida ampliación del cronograma: a partir de julio, en plena temporada invernal, el vuelo pasará a operar seis veces por semana —todos los días excepto los jueves— y desde septiembre alcanzará su máxima capacidad, con un vuelo diario que brindará mayor flexibilidad y previsibilidad a los pasajeros.
São Paulo, un hub clave para la proyección internacional de Rosario
La consolidación de esta ruta no solo refuerza el vínculo directo entre Rosario y Brasil, sino que posiciona a São Paulo como un nodo estratégico de conexión para los santafesinos.
Desde el aeropuerto de Guarulhos, uno de los hubs más importantes de América Latina, los pasajeros pueden acceder a más de 50 destinos domésticos dentro de Brasil, facilitando la llegada a polos turísticos y económicos como Río de Janeiro, Salvador de Bahía, Recife y Florianópolis, entre otros.
La ruta Rosario–São Paulo despega con fuerza
Además, el vuelo permite conectar con más de 20 destinos internacionales, ampliando de manera significativa el alcance global de la región. Ciudades como Madrid, Miami, Nueva York, Roma, Ámsterdam y Bruselas forman parte de la red de conexiones disponibles, así como destinos en el Caribe, Estados Unidos, Europa y Sudáfrica, lo que convierte a Rosario en una puerta de entrada y salida al mundo sin necesidad de pasar por Buenos Aires.
“El crecimiento de esta ruta en tan poco tiempo es el reflejo de una necesidad concreta de conectividad federal. Rosario no solo está más cerca de Brasil, sino que ahora tiene una ventana directa al Caribe, Estados Unidos, Europa y Sudáfrica a través del hub de São Paulo”, destacó Florencia Scardaccione, gerente comercial de LATAM en Argentina.
Conectividad aérea como motor del desarrollo regional
Desde el ámbito provincial, la ampliación de frecuencias es vista como una pieza clave dentro de una estrategia más amplia de desarrollo productivo y logístico. Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, subrayó la importancia de esta expansión para el posicionamiento de la ciudad y la provincia.
“Estamos transformando la conectividad de Rosario para consolidarla como el gran hub logístico del Litoral. Gracias al trabajo estratégico con LATAM y la ampliación de frecuencias, hoy conectamos de forma más eficiente al centro del país con el mundo, potenciando no solo el turismo, sino también el empleo y la exportación de nuestra producción local. Más vuelos significan más desarrollo y una Rosario plenamente integrada a los mercados globales”, afirmó el funcionario.
Con la perspectiva de alcanzar vuelos diarios en septiembre, la ruta Rosario–São Paulo se perfila como uno de los avances más significativos en materia de conectividad aérea federal de los últimos años, fortaleciendo el rol de Rosario como nodo clave del transporte, el comercio y el turismo internacional.