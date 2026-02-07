Máximo histórico

Más de 71 mil pasajeros usaron el Aeropuerto Internacional de Rosario durante enero

Tras la reapertura de la terminal aérea, la actividad creció gracias a la recuperación de vuelos y a una mayor conexión con destinos del país y del exterior. El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó que el movimiento de pasajeros aumentó más de 130% en los últimos cinco años.