Más de 71 mil pasajeros usaron el Aeropuerto Internacional de Rosario durante enero
Tras la reapertura de la terminal aérea, la actividad creció gracias a la recuperación de vuelos y a una mayor conexión con destinos del país y del exterior. El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó que el movimiento de pasajeros aumentó más de 130% en los últimos cinco años.
La nueva Terminal Flexible permitió mejorar la capacidad operativa del aeropuerto.
Luego de la reapertura del Aeropuerto Internacional Rosario (ROS), tras la puesta en valor de su pista y la incorporación de la nueva Terminal Flexible —obras que demandaron una inversión superior a los $150 mil millones—, la terminal aérea inició esta nueva etapa con cifras históricas. Durante su primer mes de funcionamiento, más de 71.000 pasajeros eligieron el aeropuerto provincial para viajar a más de diez destinos del país y del exterior.
“El Aeropuerto Internacional Rosario está creciendo, recuperando el movimiento y con el Gobernador Maximiliano Pullaro apuntamos a crecer en frecuencias y destinos durante 2026 y 2027. Estamos trabajando con mucha expectativa para conectar a Rosario con el Mundial, y seguramente habrá novedades en las próximas semanas pero estos números nos entusiasman y nos hacen redoblar los esfuerzos” señaló el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.
La terminal aérea atraviesa un proceso sostenido de expansión y modernización.
En esta nueva etapa, el ROS conectó a 71.147 pasajeros, superando el movimiento de años anteriores. Según los datos brindados por la aeroterminal, en los últimos dos años el crecimiento - entre enero de 2026 y enero de 2024 - el crecimiento porcentual fue del 70,78 %. En tanto, si se compara este enero con enero de 2022 - tomando un periodo de 5 años de funcionamiento regular de la terminal - el crecimiento fue del 137,8 %.
En términos nominales, la sucesión de pasajeros trasladados desde el Aeropuerto en los últimos cinco meses de enero se expresa de la siguiente manera: 2022, 29.918 pasajeros; 2023, 45.232 pasajeros; 2024, 41.659 pasajeros; 2025, 56.305 pasajeros; y 2026, 71.147 pasajeros.
Al respecto, el ministro Puccini remarcó que el crecimiento de pasajeros trasladados desde el ROS está vinculada a “una política activa de ampliación de frecuencias y destinos, para fortalecer la conectividad aérea de la región, reposicionar a la ciudad y generar nuevas posibilidades, no solo turísticas sino también productivas para la exportación de productos a través de Exporta Simple”.
Rosario volvió a consolidarse como un nodo clave de conectividad aérea.
De Rosarioal mundo
Por su parte, la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, remarcó que “actualmente, el ROS está operando más de 70 frecuencias semanales a 12 destinos nacionales e internacionales, con cuatro compañías aéreas -Gol, Latam, Aerolíneas Argentinas y Copa Airlines- que realizan más de 50 operaciones semanales hacia destinos internacionales como Río de Janeiro, Maceió, Cabo Frío, Florianópolis, San Pablo, Panamá y Lima, y tiene también 5 destinos nacionales - Aeroparque, Ezeiza, Iguazú, Bariloche y Mar del Plata- con 20 frecuencias”.
Alvarado remarcó que “muchos de estos destinos funcionan como hubs de conexión, permitiendo a los pasajeros continuar viaje hacia otros puntos de Sudamérica, Centroamérica, el Caribe, Norteamérica e incluso Europa, ampliando de manera significativa las oportunidades de conectividad internacional desde Rosario”.
Crecimiento sostenidoy ampliación de frecuencias
El gerente general del ROS, Juan Pio Drovetta, anticipó que “el crecimiento continuará durante 2026 con la incorporación de dos nuevas compañías aéreas a partir de mitad de año: AraJet, con tres frecuencias semanales a Punta Cana, que permitirá conexiones a más de 13 destinos del continente americano; y World2Fly, que operará dos vuelos semanales directos a Madrid, fortaleciendo la conectividad intercontinental”.
Este escenario permite proyectar que el récord alcanzado en enero de 2026 no será un hecho aislado, “sino el punto de partida de un crecimiento sostenido a lo largo de todo el año”, enfatizó Puccini, quien además destacó que “el rol estratégico del Aeropuerto Internacional de Rosario en el desarrollo turístico, productivo y económico de la región es clave. Estamos pensando en acciones, activaciones y otras medidas que van a repotenciar lo que ya tenemos y atraer más conectividad”.