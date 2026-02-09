Corrupción policial: se adelantó el juicio para dos exjefes de la Federal y el "preso vip" Juan Suris
El caso saltó a la luz en abril de 2024, cuando trascendió que un detenido en la delegación Santa Fe de la PFA compraba comida por delivery, organizaba asados con otros internos y utilizaba el despacho del jefe como oficina. Se espera la presencia de abogados de renombre nacional.
La foto fumando en el balcón del jefe fue clave para tomar dimensión del caso. Foto: Archivo
El Tribunal Oral Federal de Santa Fe resolvió adelantar una semana el inicio del juicio oral y público contra el narco Juan Ignacio Suris y dos exjefes de la Policía Federal Argentina, en el marco de una causa que destapó una de las tramas de corrupción policial más resonantes de los últimos años en la provincia.
El debate -inicialmente previsto para el miércoles posterior al feriado de carnaval- comenzará este miércoles 11 de febrero a las 9 y se desarrollará durante cuatro jornadas: 11, 12, 25 y 26 de febrero.
Los camaristas Lauría, Vázquez y Escobar Cello estarán al frente del juicio oral. Foto: Archivo
Durante ese lapso, unos 40 testigos comparecerán ante el tribunal integrado por los jueces santafesinos José María Escobar Cello, Luciano Lauría y Ricardo Moisés Vázquez, éste último de los tribunales de Rosario.
La causa tomó estado público en abril de 2024, cuando trascendió que un detenido alojado en la delegación Santa Fe de la PFA gozaba de un régimen de privilegios inédito: comía asados dentro de la dependencia, realizaba pedidos por delivery, manejaba dinero en efectivo y utilizaba el despacho del jefe policial como si fuera su oficina personal.
Cronograma del debate
Según el cronograma oficial, la audiencia inicial estará dedicada a la lectura del requerimiento de elevación a juicio del Ministerio Público Fiscal, el tratamiento de cuestiones preliminares y la eventual declaración de los imputados, si sus defensas así lo consideran. Luego comenzará la etapa testimonial, con las primeras diez declaraciones.
Tras su paso por Santa Fe, Suris fue trasladado a la cárcel de Ezeiza. Foto: Archivo
El jueves 12 de febrero está previsto que declaren cerca de 20 testigos, mientras que los restantes lo harán durante la mañana del miércoles 25. Ese mismo día, por la tarde, el fiscal general Martín Suárez Faisal expondrá su alegato final, instancia en la que se espera que solicite condenas conforme a la hipótesis acusatoria.
El jueves 26 será el turno de las defensas, las palabras finales de los imputados y la posterior lectura del veredicto.
Perfil de Suris
Suris, oriundo de Bahía Blanca, no es un nombre nuevo para la Justicia federal. Desde 2024 cumple una pena unificada de ocho años de prisión por condenas dictadas por el Tribunal Oral Federal de esa ciudad, vinculadas al comercio de estupefacientes agravado y a delitos económicos contra la Afip -hoy ARCA-.
Fue detenido el 23 de noviembre de 2023 en la ciudad de Esperanza, departamento Las Colonias, cuando quedó firme una de sus condenas. Tras su captura, fue trasladado a la ciudad de Santa Fe y alojado en la delegación local de la Policía Federal, decisión que luego quedaría bajo la lupa judicial.
Un “preso VIP”
De acuerdo a la acusación fiscal, entre noviembre de 2023 y marzo de 2024, Suris habría pagado sobornos sistemáticos a funcionarios policiales para obtener condiciones de detención absolutamente irregulares.
La investigación describió un escenario de connivencia estructural: el condenado accedía a sectores restringidos, usaba la oficina del jefe de la dependencia, organizaba comidas para otros detenidos y para personal policial, y realizaba compras con celulares oficiales.
Una denuncia anónima destapó los privilegios de los que gozaba el preso. Foto: Archivo El Litoral
Incluso, se acreditó que se realizaron obras dentro de la dependencia para mejorar su lugar de alojamiento, financiadas con dinero aportado por el propio Suris. Dentro de la comisaría, su poder de decisión era tal que algunos agentes lo apodaron “el inquilino” o “el tercer comandante”.
La denuncia y los imputados
El caso se destapó a partir de una denuncia anónima, que motivó allanamientos realizados por Gendarmería Nacional en la sede de la PFA de calle San Martín al 3300 y otros domicilios particulares. Allí se secuestró documentación interna, registros de ingresos de dinero y otros elementos probatorios que respaldaron la acusación del MPF.
Llegan a juicio el comisario Leonardo Rafael Benítez y el subcomisario Guillermo Gabriel Gallo, quienes se desempeñaban como jefes de la delegación durante el período en que Suris estuvo alojado en Santa Fe.
También Mariana Martínez, una mujer entrerriana señalada como intermediaria en el pago de coimas; y el propio Suris. Benítez y el narco-evasor permanecen detenidos, mientras que Gallo y Martínez afrontan el proceso en libertad.
Defensores de renombre
La causa tendrá participación de defensores de perfil nacional y expertos en litigios complejos. La defensa de Suris está a cargo del Dr. Carlos A. Broitman, conocido por representar a figuras de alto perfil en causas federales.
Por su parte, Mariana Martínez cuenta con patrocinio de los abogados Fabián Améndola y Fernando Burlando, este último con amplia repercusión mediática.
Gendarmería Nacional allanó la sede de la delegación Santa Fe de PFA. Foto: Archivo
En tanto, el comisario Benítez, quien fue asistido por el rosarino Hernán Covacevich durante la instrucción, delegó su defensa en el Dr. Leandro N. Amuy; mientras que el subcomisario Gallo será asistido por el defensor público oficial, Fernando Sánchez.
Suris está acusado como autor de cohecho activo, mientras que los funcionarios policiales enfrentan cargos por cohecho pasivo, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado.