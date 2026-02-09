Tribunal Oral Federal

Corrupción policial: se adelantó el juicio para dos exjefes de la Federal y el "preso vip" Juan Suris

El caso saltó a la luz en abril de 2024, cuando trascendió que un detenido en la delegación Santa Fe de la PFA compraba comida por delivery, organizaba asados con otros internos y utilizaba el despacho del jefe como oficina. Se espera la presencia de abogados de renombre nacional.