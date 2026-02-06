#HOY:

Rescatan en La Plata a tres niños y un bebé de una red de trata infantil

Un operativo conjunto entre la Justicia, la Municipalidad y fuerzas de seguridad permitió liberar a cuatro menores, entre ellos un bebé de un año, que eran utilizados por una red para pedir dinero en semáforos de la ciudad. Tres adultos quedaron detenidos e imputados por explotación laboral infantil.

Operativo coordinado por la Justicia, la Secretaría de Seguridad municipal y el Ministerio de Seguridad bonaerense
En un operativo coordinado por la Justicia, la Secretaría de Seguridad municipal y el Ministerio de Seguridad bonaerense, cuatro menores fueron rescatados en la ciudad de La Plata tras constatarse su uso sistemático por parte de una organización dedicada a la trata y explotación infantil.

Entre los rescatados se encuentran niños de 11, 8, 5 años y un bebé de un año, quienes eran obligados a pedir dinero en semáforos y puntos de alto tránsito de la ciudad.

Desarticulan red

El procedimiento se realizó en la intersección de avenida 32 y calle 6, donde investigadores observaron durante varios días la presencia de los menores en situación de vulnerabilidad y bajo la supervisión de adultos que se beneficiaban de la recaudación.

Investigadores observaron durante varios días la presencia de los menores

La investigación judicial estuvo a cargo del Juzgado de Garantías N° 1, a cargo del juez Guillermo Federico Atencio, y la Unidad Funcional de Instrucción y Juzgado N° 11, dirigidos por el fiscal Álvaro Garganta, con apoyo de cámaras de vigilancia y personal de seguridad que permitió contrastar el modus operandi de la red.

Tras verificar la situación, tres adultos —de 47, 28 y 25 años— fueron aprehendidos en flagrancia y quedaron imputados por los delitos de explotación laboral infantil y trata de personas. Las autoridades sostienen que los imputados trasladaban a los menores diariamente al sitio de explotación, supervisaban sus movimientos y obligaban a entregar lo recaudado.

Durante el operativo también se incautaron elementos que formarán parte de la evidencia, entre ellos 25.000 pesos en billetes de baja denominación y un teléfono celular, que serán peritados para identificar contactos, posibles ramificaciones de la red y otras pruebas de la participación de los detenidos en la organización.

Situación de los menores

Tras su liberación, los cuatro menores fueron trasladados a un entorno seguro y quedaron bajo la protección del Servicio Zonal La Plata, institución que coordina la atención integral de víctimas de trata y explotación infantil. Allí reciben contención psicológica, social y médica, de acuerdo con los protocolos vigentes para este tipo de casos.

Las primeras inspecciones y evaluaciones buscan determinar el impacto que la explotación laboral pudo haber tenido en la salud física y emocional de los niños, así como su situación familiar y condiciones de vida previas a su rescate. El dispositivo de protección está diseñado para asegurar que cada menor cuente con los recursos necesarios para su recuperación y reinserción en un entorno seguro.

Fuentes judiciales indicaron que la investigación continuará para establecer si existen más víctimas o implicados en la red, así como el grado de participación de cada uno de los detenidos. La causa también analiza la situación de los progenitores de los menores a fin de determinar si hubo consentimiento, negligencia o coacción por parte de los adultos responsables.

Este hecho volvió a poner en evidencia la persistencia de situaciones de trabajo y explotación infantil en espacios urbanos, que muchas veces se vinculan con hogares en situación de vulnerabilidad económica o social.

Según informes de organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y UNICEF, millones de niñas, niños y adolescentes en todo el mundo se ven involucrados en actividades laborales que afectan su desarrollo, educación y bienestar, aunque en Argentina no se cuenta con estadísticas actualizadas desde 2017.

La explotación infantil, además de violar normas nacionales e internacionales, dificulta el acceso de los menores a derechos fundamentales como la educación, la salud y el juego.

En este sentido, las autoridades remarcan la necesidad de protocolos de detección temprana, políticas públicas de apoyo familiar y mecanismos de prevención comunitaria para evitar que redes delictivas puedan captar o utilizar a menores en actividades que atentan contra su integridad.

Organizaciones especializadas señalan que la identificación temprana en espacios públicos —como semáforos, plazas o estaciones de transporte— es clave para detectar posibles casos de explotación laboral.

Además, la articulación entre distintos niveles del Estado, fuerzas de seguridad y organismos sociales es un factor determinante para intervenir de manera eficaz y proteger a las víctimas.

