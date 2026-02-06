Operativo policial

Rescatan en La Plata a tres niños y un bebé de una red de trata infantil

Un operativo conjunto entre la Justicia, la Municipalidad y fuerzas de seguridad permitió liberar a cuatro menores, entre ellos un bebé de un año, que eran utilizados por una red para pedir dinero en semáforos de la ciudad. Tres adultos quedaron detenidos e imputados por explotación laboral infantil.