Santiago del Estero: ladrillazo en una fiesta terminó con una beba internada
Una discusión entre adultos se descontroló durante un festejo en el Parque Güemes y derivó en una agresión que impactó de lleno en una menor de cuatro meses, mientras la Justicia avanza con la investigación del caso.
La agresora, que sería allegada a la familia, quedó a disposición de la Justicia.
En Santiago del Estero, una situación de violencia vecinal derivó en un episodio extremo que dejó a una beba de apenas cuatro meses internada tras recibir el impacto de un ladrillo. El hecho ocurrió durante una celebración popular y terminó con una joven detenida e imputada por lesiones graves, mientras la Justicia avanza con la investigación para esclarecer lo ocurrido.
El incidente tuvo lugar el 8 de febrero, en el marco de una fiesta que se desarrollaba en el Parque Güemes. De acuerdo con la información aportada por fuentes policiales, la situación comenzó como una discusión entre adultos que fue escalando en agresividad. Los intercambios verbales dieron paso a empujones y golpes, hasta que una de las personas involucradas tomó un ladrillo y lo arrojó.
El objeto no impactó en la persona a la que iba dirigido, sino que terminó golpeando de lleno a una beba que se encontraba en brazos de su hermano, completamente ajena al conflicto. El ataque generó escenas de desesperación entre los presentes, que dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia.
Trasladourgente
La menor fue trasladada de urgencia al Hospital del Niño Jesús, donde ingresó con lesiones que obligaron a una rápida intervención médica. El personal de salud realizó los estudios correspondientes y logró estabilizarla, aunque decidieron mantenerla internada para un control exhaustivo.
La menor sufrió lesiones graves.
Desde el centro médico indicaron que será clave el seguimiento de su evolución clínica para determinar si el golpe ocasionó algún tipo de secuela. En las próximas horas se espera un nuevo parte médico que permita conocer con mayor precisión su estado de salud.
Detencióneimputación
Tras la denuncia y la intervención policial, la Fiscalía ordenó la detención inmediata de la autora del lanzamiento. Se trata de una mujer de 23 años, de profesión docente, que quedó imputada por el delito de lesiones graves. La causa está a cargo del fiscal Rafael Zanni, quien dispuso una serie de medidas para avanzar con la investigación.
Entre las acciones en curso se encuentran peritajes en el lugar del hecho y la reconstrucción de la trayectoria del ladrillo, con el objetivo de establecer responsabilidades de manera precisa. Además, familiares de la beba y testigos presenciales ya prestaron declaración ante la Justicia.
El Juzgado de Control y Garantías, a cargo del juez Diego Vittar, avaló el pedido del Ministerio Público Fiscal y fijó un plazo inicial de 15 días de detención, período durante el cual la causa continuará activa.
Traslados
Luego de su aprehensión, la joven fue trasladada en primera instancia al Centro Integral de Salud de Termas de Río Hondo. Posteriormente, fue derivada a la Comisaría de la Mujer y la Familia N° 6 y, finalmente, alojada en la Alcaidía Zona Sur, donde permanece a disposición de la Justicia.
Desde el entorno de la investigación señalaron que se trató de un hecho de extrema violencia e irracionalidad, en el que una menor quedó expuesta a una agresión originada en un conflicto entre adultos, con consecuencias que podrían haber sido fatales.