Misiones: abrieron una causa por la desaparición de dos cachorros de yaguareté
La investigación apunta a un operativo realizado tras el traslado de una hembra adulta en una zona cercana a Puerto Iguazú. El procedimiento generó cuestionamientos técnicos y dejó sin rastro a dos crías, cuyo destino aún se desconoce.
La Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente abrió una causa para esclarecer la desaparición de dos cachorros de yaguareté ocurrida hace casi cuatro meses, luego de un operativo encabezado por el Ministerio de Ecología de Misiones. La intervención tuvo como objetivo trasladar a una hembra identificada como Pará, en un contexto de creciente conflicto con vecinos.
El caso generó fuertes cuestionamientos de especialistas y organizaciones conservacionistas, que advirtieron sobre irregularidades en el procedimiento y alertaron por el destino incierto de las crías.
La presencia de Pará en zonas urbanizadas había encendido las alarmas entre los habitantes del área conocida como Las 2000 hectáreas. Según estimaciones de la Subcomisión Selva Paranaense, el animal habría atacado a más de 50 perros. Además, semanas antes del traslado, cámaras de seguridad la registraron dentro de una vivienda, imágenes que profundizaron el clima de tensión.
Ante ese escenario, el Ministerio de Ecología decidió avanzar con un operativo que, en principio, contemplaba únicamente el traslado de la hembra adulta. Desde organizaciones especializadas señalaron que la situación era límite. “O los vecinos la mataban, o el conflicto escalaba con más ataques”, advirtieron.
El procedimiento, que buscaba inicialmente trasladar únicamente a la madre.
Aun así, remarcaron que la relocalización de un yaguareté debe ser siempre la última alternativa por el estrés extremo que implica.
Elhallazgo
Durante la noche del 16 de octubre, equipos provinciales junto a científicos del Proyecto Yaguareté-Conicet, la Fundación Félix de Azara y la Administración de Parques Nacionales lograron ubicar a Pará. En ese momento se constató que la hembra estaba acompañada por dos cachorros de aproximadamente dos meses, una situación que no estaba prevista en el plan original.
La decisión de avanzar con el traslado pese a la presencia de crías generó duras críticas. “El traslado de una hembra con crías tan pequeñas, contra toda indicación técnica, es el resultado de una grave improvisación”, sostuvo Nicolás Lodeiro, director de Red Yaguareté, quien alertó que este tipo de acciones puede tener consecuencias fatales.
Un destino cuestionadoy crías sin rastro
Los animales fueron llevados al parque provincial Esmeralda, dentro de la Reserva de Biosfera Yabotí. Tras la liberación, la hembra se alejó del sitio, mientras que los cachorros permanecieron en las inmediaciones del lugar del traslado. Desde entonces, no se volvieron a registrar señales de las crías.
Diversas organizaciones presumen que los cachorros podrían haber muerto, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial. Especialistas señalaron que el parque Esmeralda no reunía las condiciones más adecuadas y recordaron que, como alternativa inicial, se había propuesto el Parque Nacional Iberá, en Corrientes.
La Ufima informó que la investigación preliminar continúa en trámite y que se aguardan informes técnicos de los organismos especializados para determinar responsabilidades.
En paralelo, el ministro de Ecología de Misiones, Martín Recaman, anunció una inversión de 40 millones de pesos destinada a un plan de desarrollo urbano sustentable en la zona de Las 2000 hectáreas, financiado con fondos de la Ley de Bosques Nativos.