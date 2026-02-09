En Villa La Angostura

Un conductor superó la capacidad de medición del alcoholímetro en un control vial

Un test de alcoholemia no pudo cuantificar el nivel de alcohol en sangre de un automovilista durante un operativo de tránsito, lo que indica una graduación extremadamente elevada. El hecho se registró en un control rutinario y pone de relieve los riesgos del consumo de alcohol al volante.