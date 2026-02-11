Reconoció al ladrón cuando caminaba por avenida Freyre

La policía aprehendió en la ciudad de Santa Fe a un sujeto acusado de distintos delitos contra la propiedad que fue reconocido en la calle por una de las víctimas.
El sospechoso, de 40 años, fue apresado por el Comando Radioeléctrico. La víctima aportó fotos y videos que comprometen al detenido, que es un hombre en situación de calle.
La policía aprehendió en la ciudad de Santa Fe a un sujeto acusado de distintos delitos contra la propiedad que fue reconocido en la calle por una de las víctimas.
Según pudo saberse, el procedimiento tuvo lugar en avenida Gobernador Freyre, aproximadamente a la altura de calle La Rioja, y fue realizado por personal del Comando Radioeléctrico.
Era cerca del mediodía cuando un vecino de 35 años interceptó a los uniformados y les comentó que un hombre que dormía en la vereda, en aparente situación de calle, era quien había perpetrado distintos delitos en su vivienda.
El denunciante les explicó que este hombre, de unos 40 años, le había sustraído un cesto de basura desde la vereda de su domicilio. En otra oportunidad, también había ingresado al inmueble pero no pudo robar nada.
La víctima aportó grabaciones y fotografías obtenidas desde una cámara de seguridad privada de su casa.
Este vecino radicó la denuncia, por lo que los uniformados procedieron a trasladar al sospechoso hasta la Comisaría 2a, donde quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA).