Tragedia en la ruta 90: chocaron de frente una camioneta y un auto y murieron dos mujeres

La Ruta Provincial 90 volvió a ser escenario de una tragedia. Con el choque frontal ocurrido en la mañana de este martes entre Alcorta y Carreras, ya son ocho las víctimas fatales registradas en ese corredor vial en los últimos tres meses.
Las víctimas eran dos mayores de edad que viajaban desde Rufino hacia Rosario. El jefe de Bomberos de Alcorta remarcó que, pese al buen estado de la calzada, la ruta se ha vuelto extremadamente peligrosa por el volumen de tránsito y la velocidad.
El hecho se produjo alrededor de las 6.50, en el kilómetro 91. Allí colisionaron de frente una camioneta Toyota Hilux, con un único ocupante oriundo de Arroyo Seco, y un automóvil Fiat Cronos en el que viajaban tres personas de Rufino, que se dirigían hacia Rosario.
Como consecuencia del impacto, dos mujeres mayores de edad que viajaban como acompañantes en el Cronos fallecieron en el acto. Los conductores de ambos vehículos fueron trasladados al hospital de Alcorta con traumatismos que, en principio, no revestían gravedad.
El jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de Alcorta, Sergio Cirucich, explicó que al arribar al lugar encontraron uno de los vehículos sobre la banquina y el otro sobre la calzada.
“El impacto fue frontal. El conductor de la Hilux fue derivado al hospital local con traumatismos leves, al igual que el conductor del Fiat. Lamentablemente, las dos acompañantes fallecieron en el acto”, señaló.
Si bien el choque fue de frente, el golpe afectó principalmente un lateral del automóvil, lo que explica que las consecuencias más severas se registraran del lado del acompañante.
Respecto de las condiciones del lugar, Cirucich indicó que la ruta se encuentra en muy buen estado y que el tramo es prácticamente recto. Sin embargo, al momento del siniestro había presencia de niebla, lo que reducía la visibilidad.
“En los últimos tres meses, desde diciembre hasta ahora, ya se han cobrado ocho víctimas fatales en esta ruta. Es mucho para nuestra zona”, advirtió el jefe de Bomberos.
Según señaló Cirucich, el flujo vehicular en la Ruta 90 se incrementó notoriamente en el último tiempo. La repavimentación del corredor y las malas condiciones que presenta la Ruta Nacional 33 llevaron a que muchos conductores opten por esta traza para conectar la región con Rosario.
El dato resulta alarmante: una ruta en buenas condiciones estructurales, con tramos rectos y sin curvas peligrosas, acumula ocho muertes en apenas tres meses. La estadística abre interrogantes sobre la velocidad de circulación, la visibilidad en determinadas condiciones climáticas y la necesidad de reforzar controles y medidas preventivas en el corredor.
La investigación judicial continúa para determinar con precisión la mecánica del siniestro.