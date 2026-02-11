Dpto. Constitución

Tragedia en la ruta 90: chocaron de frente una camioneta y un auto y murieron dos mujeres

Las víctimas eran dos mayores de edad que viajaban desde Rufino hacia Rosario. El jefe de Bomberos de Alcorta remarcó que, pese al buen estado de la calzada, la ruta se ha vuelto extremadamente peligrosa por el volumen de tránsito y la velocidad.