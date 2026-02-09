Ruta Nacional 9: choque entre una moto y un auto dejó dos víctimas fatales

Dos jóvenes, de 22 y 23 años, perdieron la vida tras un accidente ocurrido en la madrugada de este lunes en la Ruta Nacional N°9, a la altura de la ciudad cordobesa de Oncativo. Las víctimas circulaban en una motocicleta de 125 cc cuando colisionaron contra un vehículo de mayor porte.
El choque se produjo en el kilómetro 590 de la ruta, cuando la motocicleta impactó con un automóvil conducido por un hombre de 68 años. El conductor del vehículo iba acompañado por dos personas de 62 y 88 años, quienes resultaron con lesiones leves. Todos fueron trasladados a distintos hospitales de la zona para recibir atención médica.
Intervención
La Policía local y dotaciones de bomberos de Oliva y Oncativo trabajaron en el lugar del accidente para realizar los análisis de rigor. Debido a la intervención de los equipos de emergencia, el tránsito en la zona permaneció interrumpido mientras se aseguraba la escena y se llevaban a cabo las pericias correspondientes.
El personal de salud confirmó el fallecimiento de los jóvenes que viajaban en la moto. Las circunstancias que rodean el accidente aún se encuentran bajo investigación por las autoridades competentes, que buscan determinar con precisión cómo se produjo el siniestro.