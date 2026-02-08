Caos en la General Paz: choque múltiple, helicóptero sanitario y ocho personas asistidas
Un violento siniestro en la madrugada activó el protocolo de catástrofe del SAME, obligó al corte total de la autopista y dejó varios heridos, entre ellos un joven trasladado de urgencia en helicóptero.
La General Paz permaneció cerrada durante horas por peritajes y traslados sanitarios
Un grave accidente de tránsito paralizó este domingo por la mañana la Avenida General Paz y obligó a desplegar un operativo de emergencia de máxima complejidad. El siniestro ocurrió a las 6.49 en la intersección con la avenida Fernández de la Cruz, en sentido hacia Puente La Noria, y dejó un saldo de ocho personas asistidas, entre ellas un joven en estado grave trasladado en helicóptero sanitario.
La secuencia fue tan violenta como inesperada. Un Ford Fiesta se averió en plena traza y quedó detenido sobre la calzada. Uno de sus ocupantes descendió para empujarlo hacia la banquina, mientras otro conductor se detuvo para ayudar. En ese contexto, una Renault Kangoo apareció desde atrás y embistió de lleno a los vehículos, provocando una colisión de alta energía que desató una escena caótica.
El impacto dejó a varias personas atrapadas dentro de los habitáculos. Tres ocupantes quedaron aprisionados y debieron ser liberados por dotaciones de Bomberos de la Ciudad, que trabajaron con herramientas hidráulicas para cortar las puertas y permitir la extracción segura de las víctimas. La violencia del choque obligó a activar el protocolo MASCAL (atención masiva de víctimas), con seis móviles terrestres y una unidad aérea del SAME.
Una madrugada atravesada por el drama
El sistema de emergencias asistió a ocho personas: seis hombres y dos mujeres, entre ellas una menor de edad. El caso más grave fue el de un joven de 25 años que se encontraba empujando el vehículo al momento del impacto. Sufrió politraumatismos severos, fue estabilizado en el lugar y trasladado de urgencia en helicóptero al Hospital Santojanni.
Otros tres heridos fueron derivados al Hospital Cecilia Grierson y tres más al Santojanni en ambulancias, mientras que una persona fue atendida en el lugar sin necesidad de traslado. El despliegue sanitario obligó al corte total de la autopista para permitir el aterrizaje del helicóptero, generando una interrupción completa del tránsito.
Bomberos trabajaron con herramientas hidráulicas para liberar a personas atrapadas.
Dentro de uno de los autos siniestrados se encontraron restos de cotillón y comida, lo que permitió reconstruir que los ocupantes regresaban de una fiesta. La escena, marcada por hierros retorcidos, sirenas y luces de emergencia, mantuvo en vilo a la zona sur de la ciudad durante varias horas.
Tres horas de caos y peritajes
La Avenida General Paz permaneció totalmente cortada mientras personal policial realizaba los peritajes para determinar las causas del siniestro. Luego del cierre total inicial, se habilitó un carril en sentido sur, aunque las complicaciones de tránsito se extendieron hasta pasadas las 10 de la mañana, especialmente entre la autopista Dellepiane y la calle Itaquí.
Recién cerca de las 10.30 la circulación comenzó a normalizarse por completo. Las autoridades trabajan ahora en la reconstrucción técnica del hecho para establecer responsabilidades y determinar con precisión cómo se produjo la colisión múltiple que transformó una escena cotidiana en una emergencia sanitaria de gran escala.