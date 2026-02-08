En Vera

Choque frontal y vuelco en la Ruta 11: murió el chofer de un colectivo

El siniestro ocurrió durante la madrugada a la altura del cruce con la Ruta 36, al norte de Vera. Un micro de larga distancia colisionó con un auto y terminó en la banquina. Hay heridos de gravedad, entre ellos el conductor del vehículo menor.