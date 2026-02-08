Choque frontal y vuelco en la Ruta 11: murió el chofer de un colectivo
El siniestro ocurrió durante la madrugada a la altura del cruce con la Ruta 36, al norte de Vera. Un micro de larga distancia colisionó con un auto y terminó en la banquina. Hay heridos de gravedad, entre ellos el conductor del vehículo menor.
Datos preliminares dieron cuenta que en la madrugada del domingo un colectivo de la empresa Río Uruguay con 18 pasajeros a bordo colisionó con un auto en el cruce de las rutas 11 y 36, al norte de Vera, y terminó volcado sobre una de las banquinas. Había salido de Rosario a las 20 con destino al norte del país.
Fue cerca de las 2 y con el correr de las horas pudo confirmarse que en el siniestro perdió la vida el chofer del coche de línea, identificado como Gabriel Grieger. En tanto, su acompañante sufrió lesiones graves, de acuerdo a fuentes policiales consultadas en la madrugada, y fue trasladado a un centro de salud de mayor complejidad.
Por su parte, Gastón Koenig -de Vera, que iba al volante de un Chevrolet Aveo- debió ser derivado al Hospital de Reconquista por la lesiones recibidas. Familiares y amigos iniciaron un pedido de cadena de oración por su salud.
La policía verense montó un operativo que mantuvo cortado el tránsito por la Ruta 11, hasta que horas más tarde se normalizó la circulación. Varias ambulancias trabajaron en el lugar.
La colisión fue frontal. Se desconocen por el momento las circunstancias que provocaron el luctuoso suceso.