Ruta 11: un auto chocó a una bicicleta y murió un joven de 20 años a la altura de Villa Ocampo

Un joven de 20 años murió este domingo por la mañana en un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 11, en el norte santafesino, en un tramo cercano a Villa Ocampo.
Ocurrió cerca de las 6, sobre la Ruta Nacional 11, a unos 5 km de Villa Ocampo y en la zona del cruce con la Ruta 32. Un auto impactó a una bicicleta que salió desde la banquina. La víctima tenía 20 años.
Un joven de 20 años murió este domingo por la mañana en un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 11, en el norte santafesino, en un tramo cercano a Villa Ocampo.
Según las primeras referencias en el lugar, el choque se produjo alrededor de las 6, en sentido norte-sur, a unos 5 kilómetros de la ciudad y en la zona del cruce con la Ruta Nacional 32.
De acuerdo con lo señalado en el lugar, el conductor del auto sería un empleado de la usina Termoelectrica Secco, de Villa Ocampo, que se dirigía a su trabajo e ingresaba a las 6. El automovilista, de Las Toscas, se habría visto sorprendido cuando, desde la banquina, salió una bicicleta hacia la calzada.
La bicicleta era conducida por el joven de 20 años, oriundo de Villa Ocampo, quien falleció como consecuencia del impacto. En el sitio trabajaron efectivos policiales para ordenar la escena y avanzar con las primeras actuaciones.
En las próximas horas se aguardaban peritajes para establecer con precisión la mecánica del hecho, las condiciones de visibilidad y la eventual intervención de otros factores en el siniestro.
Mientras tanto, el tránsito en el sector se vio condicionado por el operativo, con presencia de personal de seguridad y vehículos detenidos a la vera de la ruta.