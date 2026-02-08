Tragedia vial

Ruta 11: un auto chocó a una bicicleta y murió un joven de 20 años a la altura de Villa Ocampo

Ocurrió cerca de las 6, sobre la Ruta Nacional 11, a unos 5 km de Villa Ocampo y en la zona del cruce con la Ruta 32. Un auto impactó a una bicicleta que salió desde la banquina. La víctima tenía 20 años.