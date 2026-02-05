Entre un camión y un auto

Trágico choque en la Ruta 60: murió un nene de 12 años y su hermana de 2 está grave

El siniestro ocurrió en el km 569, entre Carhué y Guaminí. La familia, de Berazategui, volvía de Bariloche. El niño murió tras ser trasladado y la beba fue derivada a Bahía Blanca.