Trágico choque en la Ruta 60: murió un nene de 12 años y su hermana de 2 está grave

Un camión Mercedes Benz con remolque y un Peugeot 308 chocaron de frente en la Ruta Provincial 60, a la altura del kilómetro 569, en el tramo que une Carhué con Guaminí, en el oeste bonaerense. El hecho ocurrió durante la madrugada del miércoles.
El siniestro ocurrió en el km 569, entre Carhué y Guaminí. La familia, de Berazategui, volvía de Bariloche. El niño murió tras ser trasladado y la beba fue derivada a Bahía Blanca.
En el auto viajaban cinco integrantes de una familia de Berazategui que regresaba de vacaciones en Bariloche. Conducía una mujer de 31 años, acompañada por su pareja, un joven de 19 y dos menores.
Tras el impacto trabajaron bomberos, policía y personal médico. El nene de 12 años, identificado como Bautista Alegre, fue asistido y trasladado, pero falleció poco después de ingresar al Hospital San Martín de Carhué.
Su hermana, de 2 años, fue derivada en estado grave al Hospital Penna de Bahía Blanca, donde quedó internada en terapia intensiva. La conductora sufrió una fractura en una pierna y el padre presentó lesiones de menor gravedad.
Peritos de Policía Científica realizaron tareas en la zona para establecer la mecánica del choque y evaluar factores como el estado de la calzada y posibles maniobras previas a la colisión.
La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal N° 3 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, bajo la carátula de homicidio culposo y lesiones culposas.
Cierre informativo: La investigación continúa con pericias y toma de testimonios para determinar responsabilidades en el hecho, mientras se aguarda la evolución clínica de la beba internada en Bahía Blanca.