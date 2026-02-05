La causa quedó en manos de la Corte

Caso Rafael Nahuel: ratificaron las penas de los prefectos por homicidio agravado

El Tribunal Oral Federal de General Roca ratificó las penas por las que había dictado sentencia en 2023. Los acusados seguirán libres hasta que la sentencia quede firme. La defensa tiene una instancia más de apelación.