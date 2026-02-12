Imputaron a un hombre que en 2021 trató de quemar vivo al hijo de su pareja en Coronda

Un hombre de 39 años, cuyas iniciales son M. E. F., fue imputado como autor de una tentativa de femicidio vinculado cometida en perjuicio de un niño en Coronda (departamento San Jerónimo).
El acusado, de 39 años, logró mantenerse prófugo hasta hace unos días. El pequeño se salvó porque su madre logró rescatarlo desde adentro del auto que había sido incendiado.
La atribución delictiva fue realizada por el fiscal Julio Lema, en una audiencia desarrollada este jueves ante el juez Sergio Carraro en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.
El fiscal indicó que “el domingo 17 de octubre de 2021 alrededor de las 21:30, el imputado intentó causarle sufrimiento a la mujer con la que mantenía una relación de pareja”, y remarcó que “con ese fin, trató de matar a un niño que es hijo de ella”.
“Mientras el pequeño dormía en el interior de un automóvil marca Fiat modelo 147 que estaba estacionado en las inmediaciones de la calle 9 de Julio y la cortada Arocena, el hombre investigado roció el vehículo con combustible y lo prendió fuego”, relató Lema.
“Aunque el imputado inició el foco ígneo y le dijo expresamente a la mujer que quería quemar al niño que estaba dentro del auto, ella logró retirar a su hijo de allí y resguardarlo en otro lugar”, manifestó el funcionario del MPA.
Por otra parte, Lema expuso que “al ver frustrado su objetivo delictivo, el hombre investigado se alejó para procurar su impunidad”, y remarcó que “se mantuvo prófugo hasta hace poco tiempo, cuando fue ubicado y detenido”.
En relación al contexto de lo sucedido, el fiscal afirmó que “el imputado ejercía violencia de género en perjuicio de la madre del niño al que intentó quitarle la vida”.
Al imputado se le atribuyó la autoría de una tentativa de homicidio calificado (por haber sido cometido con el propósito de causarle sufrimiento a una persona con la cual mantenía una relación de pareja).
La audiencia en la que se debatirán las medidas cautelares se realizará el próximo sábado, en horario a confirmar por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ). En tal sentido, Lema adelantó que solicitará la prisión preventiva del hombre investigado.