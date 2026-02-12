Pasa al fuero federal

Giro en la causa “cocaína seca”: la Justicia provincial se declaró incompetente

Así lo resolvió el juez Nicolás Falkenberg respecto a cuatro de los cinco imputados por formar parte del último eslabón de la red narcocriminal. La quinta, cuya conexión directa aún no fue probada, sigue en la órbita provincial.